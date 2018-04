El "Pity" se muestra feliz por la ovación del hincha

19/04/2018 -

Gonzalo Martínez es hoy uno de los jugadores de River Plate que mayor aceptación tiene por parte del público millonario. De los murmullos que generaba su juego, pasó a ser uno de los que recibió una ovación cuando fue reemplazado por Marcelo Gallardo en el partido ante Belgrano de Córdoba, en el estadio Monumental por la Superliga.

"Me fui muy feliz a casa, fue un momento muy lindo que me lo voy a guardar para siempre en mis recuerdos hasta que me muera", recordó el volante cuando fue consultado al respecto.

Por otra parte, el mendocino explicó la metamorfosis que fue experimentando con el paso del tiempo hasta ser el jugador determinante que es ahora: "Estoy más maduro, me siento bien y con confianza. Cuando entro, sé que lo que voy a hacer va a estar bien. Aprendí a bajar los decibeles y a subirlos sólo en ciertos espacios de la cancha. Y Gallardo es el principal artífice de mi crecimiento desde que me pidió hasta hoy. Me bancó cuando me tenía que bancar y yo estoy respondiendo de la mejor manera, que es en el campo".

¿Pensás irte de River, Gonzalo? "No, nunca. Es más, hablé con el técnico y mi representante que si llega una oferta, lo hablaremos, pero acá estoy muy contento y tranquilo. Siempre fui cabeza dura, pero maduré en lo futbolístico. Vas viviendo cosas en la vida y en la cancha que, si sos inteligente, las utilizás. Hay que aprender de eso y de los grandes jugadores", sentenció Martínez.