Fotos Medidas que se deben adoptar en los domicilios

19/04/2018 -

Respecto de la prevención, las autoridades insistieron en las medidas que se deben adoptar en las viviendas, para evitar la presencia del mosquito que transmite la enfermedad. Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores), vaciándolos permanentemente (porta macetas, bebederos) o tapándolos herméticamente (calicantos, tachos, etc.). También es importante prevenir la picadura del mosquito, que generalmente tiene mayor actividad en las primeras horas de la mañana y a última hora de la tarde: Colocar mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas. Usar repelentes sobre la piel expuesta y sobre la ropa con aplicaciones cada 3 horas. Usar mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre. Utilizar espirales o tabletas repelentes en los domicilios. Además, a quienes acumulen gomas se recomienda rellenar con tierra o tapar las cubiertas que estén al aire libre y agujerear las que estén para descar te, para evitar la acumulación de agua. Por último se recuerda que es necesario el compromiso de la población porque la fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito, más que nada en acciones de bloque de foco.