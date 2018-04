Macri: "La Argentina está enfrentando un cambio histórico para lograr un desarrollo más integral"

Fotos COMPROMISO. El mandatario nacional pidió la colaboración de los argentinos en su gestión.

19/04/2018 -

El presidente Mauricio Macri destacó la importancia de brindar apoyo al sector productivo, tras la recuperación del mercado estadounidense con la reinserción del limón tucumano en las góndolas de ese país.

Dijo que esto se dio en el contexto de una Argentina que "está enfrentando un cambio histórico para lograr un desarrollo integral en todo el país que apunta a lo que todos queremos, que es crecer y generar nuevos puestos de trabajo, porque ése es el camino para reducir la pobreza".

Entre otros temas, el Presidente también ratificó la decisión de continuar "el camino del diálogo y el trabajo en equipo y lo más importante siempre es poner la verdad sobre la mesa y diciéndonos las cosas como son", recalcó.

En su amplio discurso, el mandatario resaltó que el país "está en marcha, y por eso, todos los días vamos a encontrar nuevas ideas que nos van a permitir mejorar y hacer las cosas, siempre en equipo, un poquito mejor".

Así, apostó a desarrollar la cultura del trabajo, y a "seguir incorporando argentinos que hoy esperan esa oportunidad de mostrar lo que valen, lo que son capaces de hacer, a una tarea concreta, a una tarea que los lleve a sentirse orgullosos de poder ser parte y de poder desarrollar sus familias a partir de su propio trabajo".

Limones a EE.UU

Desde la planta de la firma Argenti Lemon, en Cevil Pozo (Cruz Alta), Macri anunció la exportación del limón tucumano a Estados Unidos, tras mantener una larga reunión con empresarios citrícolas de esa provincia.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de Tucumán Juan Manzur; el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García De Luca; entre otras autoridades con quienes encabezó el acto para proceder a despachar el primer embarque de limones que la industria citrícola de esa provincia exporta a Estados Unidos, tras 17 años de no poder hacerlo, según informaron desde el sector productivo.

Apoyo a la citrícola

El mandatario argentino presidió el acto en el departamento Cruz Alta desde donde procedió a despachar el primer cargamento de limones frescos con destino a Estados Unidos y destacó que este logro fue posible porque "trabajamos juntos el Presidente, el gobernador, el sector privado y los trabajadores".

"Hemos logrado, lo hemos conseguido trabajando juntos, porque no sólo el Presidente, el gobernador, el sector privado, los trabajadores, es el Senasa, que ha aumentado la cantidad de controles para mejorar la calidad, reducir las enfermedades y realmente permitirnos entrar a mercados que son muy exigentes", dijo, en torno al acceso al mercado estadounidense con productos argentinos.

Tarifas

Por otro lado, el jefe de Estado volvió a defender los aumentos de tarifas, tras fracasar en la Cámara de Diputados de la Nación, una sesión especial para debatir los límites a las subas de las boletas.

"Sin energía nada de esto funciona. Hay que cuidarla y valorarla, no es gratis", aseguró el Presidente al encabezar un acto por el primer embarque de limones tucumanos a Estados Unidos, algo que no se lograba desde el año 2001.

"No soy un estafador. Me he comprometido a decirles siempre la verdad; todo lo que vale se genera, se construye con el esfuerzo personal, el que te levanta la autoestima", resaltó el jefe de Estado.