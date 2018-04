"Confiamos en poder lograr la permanencia"

Fotos ESPERANZA. Ezequiel Mastrolía sabe que la situación de Mitre se complicó, pero confía lograr el objetivo.

19/04/2018 -

El arquero del "Aurinegro" Ezequiel Mastrolía admitió que su equipo quedó complicado con el promedio del descenso, aunque aseguró que en el plantel que comanda Arnaldo Sialle, reina la confianza.

"Confiamos en que podemos lograrlo. A pesar de las últimas dos derrotas seguirnos dependiendo de nosotros y eso es importante. Vamos a revertir esta situación, trabajamos para eso", le aseguró a EL LIBERAL el ex arquero de San Lorenzo y Platense.

Vale recordar que de los últimos 6 puntos en juego, habrá que sacar 4 para mantener la categoría sin depender de otros resultados. Si saca 3, tendrá que depender de otros. Así está la situación del "Aurinegro". El próximo encuentro de Mitre, el penúltimo del torneo de la Primera B Nacional, será este domingo desde las 17, ante Gimnasia y Esgrima en Jujuy, y el portero toma este compromiso como muy importante para sus aspiraciones.

"Es un partido muy importante donde vamos a buscar los tres puntos que nos vendrían bien. Debemos sumar porque sabemos que con cuatro puntos salimos del descenso. Este domingo vamos en busca de la victoria para empezar a encaminarnos".

Además, Mastrolía hizo un breve análisis del partido que terminó en derrota para Mitre ante Villa Dálmine, partido donde el "Aurinegro" dejó una pálida imagen futbolistica.

"No hicimos un buen partido, arrancamos bien, creamos situaciones, pero no se nos dio el gol y a medida que pasaban los minutos, el nerviosismo nos hizo confundir los caminos y terminamos perdiendo el partido. Quedamos preocupados, pero trabajando para que no vuelva a pasar", afirmó.

En cuanto a los aspectos a corregir, el arquero fue claro y dijo que deben reducir a cero los errores.

"Debemos mejorar en todos los aspectos para reducir el margen del error a cero para estas dos finales. Cualquier circunstancia nos puede costar el partido, tanto a favor como en contra. Ésta es una categoría muy complicada y pareja entre todos los equipos", consideró el arquero.

En los últimos días se instaló la posibilidad de que la Fifa pueda interceder en el reclamo realizado por Deportivo Riestra para una devolución de puntos y de ser así, el conjunto de Bajo Flores saldría de la zona de descenso y complicaría más a Mitre, pero Mastrolía aseguró que no sería coherente, ni serio, esa posibilidad por lo avanzado que está la competencia.

"No estamos muy al tanto del tema. En lo personal, yo creo que el equipo ya perdió la categoría y no sería coherente a esta altura del campeonato que le puedan devolver esos diez puntos. Sería algo ilógico. No lo hablamos, porque creemos que Deportivo Riestra ya perdió la categoría", cerró el golero.

En cuanto a lo deportivo el defensor central Matías Moisés practicó ayer diferenciado, aunque el cuerpo médico confía en que llegaría sin problemas para el duelo del domingo.