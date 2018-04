Arquitectos señalan cuál es el costo orientativo del m2

19/04/2018 -

El arquitecto José Ganem, titular del Colegio de Arquitectos al ser consultado sobre el valor del m2, indicó que ‘estamos en unos $15 mil el m2’. No obstante, hizo la salvedad que no es el mismo costo construir una vivienda nueva, hacer una refacción o construir en altura. También indicó que lo que incide en el valor del m2 es distinto si lo que se va a edificar es una habitación, una cocina o un baño. ‘Allí la incidencia del costo varía, también depende de las terminaciones y el material a utilizar’, señaló. Destacó a su vez que, ‘aún no subió la mano de obra -lo haría en mayo- y hay otros materiales que no aumentaron’.