El actor que da vida a Doug Stamper en House of Cards habló por primera vez del alejamiento de Kevin Spacey de la serie

19/04/2018 -

Michael Kelly es Doug Stamper en la serie de Netflix "House of cards", y la mano derecha de Frank Underwood, quien en su sexta temporada no aparecerá a raíz de las denuncias por acoso y abuso sexual que enfrenta su intérprete, Kevin Spacey.

Lo cierto es que Kelly nunca había compartido su opinión sobre el alejamiento de su colega del set de filmación de la serie y de los platós de Hollywood. A poco de retomar las grabaciones de la nueva entrega, "Doug" se mostró confundido, según lo reflejó la revista Variety. "Todo es una verdadera mezcla de emociones porque yo estaba con él todos y cada uno de los días. Casi todas mis escenas eran con Kevin. Volver a los mismos escenarios, a los mismos lugares, mínimamente modificados porque hay un nuevo presidente, obviamente, pero ahora con gente nueva, da una sensación extraña. No sabría cómo ponerlo en palabras, porque las certezas que tenés, de un momento para el otro desaparecen y te encontrás en un mundo nuevo. Obviamente he transitado por millones de pensamientos que he debido procesar durante todo este asunto. Pero prefiero no hablar mucho más sobre esto porque me rompe el corazón de muchas maneras", remarcó Kelly.

Después que se difundieron las denuncias, ambos actores no volvieron a encontrarse. "Todo lo que sé es lo que escucho por ahí. Es difícil. Pasás de hablar con alguien todo el tiempo a no saber más nada", dijo. También apuntó: "Todavía no formulé ninguna opinión sobre este tema. Siento que todavía estoy pasando por mucho, y procesando todo lo que sucedió. Es muy duro".

En la quinta temporada, casi como si se tratara de una premonición Claire Underwood, a quien le da vida Robin Wright queda al mando del país, lo que según comentó Kelly facilitó la continuidad de la historia. "Robin es tan talentosa. Ahora todas las escenas son con ella y es muy interesante. Aprendí de Kevin durante muchos años y ahora, aprendo de ella", indicó el actor que se despedirá definitivamente de su personaje de Doug Stamper.