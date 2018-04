De qué conversó Carolina Ardohain con Mica Viciconte

19/04/2018 -

Pampita Ardohain había desarrollado con Mica Viciconte varios tópicos en torno a su nueva relación con Fabián "Poroto" Cubero, el ex de Nicole Neuman, con quien tiene tres hijas. "¿Las nenas son demostrativas?", preguntó la ex jurado del "Bailando".

"Re, tenía miedo porque no había estado con nadie con hijos, le dije que vayamos con tiempo, que tanteemos qué onda. Una cosa es que sean fans y otra que este saliendo con papá. Son divinas, es difícil encontrarse con tres nenas, a veces me llaman, quieren ir al cine o a la plaza y me divierte", aseguró Viciconte, a quien las pequeña de Nicole y Cubero la conocen por su participación en el programa de Canal 9, Combate.

Aprovechando que tenía el tema de las niñas en la mesa, Pampita consultó sobre una situación de meses atrás. "¿Cuando pasó qué dormiste con una de ellas, la mamá se puso mal, como fue encontrarte en esa posición?", la interrogó.

Las redes sociales fueron el espacio en el que se debatió esta suerte de nueva provocación de Pampita a su colega. A través de Twitter Connie Ansaldi, la panelista de "Cortá por Lozano" fue la primera en salir en defensa de Nicole Neumann: "Qué hubiera pasado si Nicole le hubiera hecho una nota a la China con los hijos de Pampita en off y Vicuña en un FaceTime? Que hubiera pasado si la China decía en un "juego" q la mataría a Pampita y Nicole se quedaba en el molde? EXACTO. Ojo... que la empatía tiene dos lados", escribió Connie. Este enfretamiento que lleva 15 años seguramente continuará.