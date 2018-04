Lali Espósito estuvo muy enamorada del "Kun" Agüero

19/04/2018 -

Lali Espósito parece que siempre tiene guardado un as en la manga para generar repercusión en los medios, más allá de su carrera profesional, que es con la que más proyección está ganando.

Sin embargo, su vida amorosa no deja de sorprender. Durante su visita al programa "Basta de Todo" (por la Metro), que conduce Matías Martin, Lali reveló su viejo amor por Sergio "Kun" Agüero. "Lo veía jugar en Bristol, un club de barrio. Yo tenía 9 años y él 12. Todos los chicos siempre estábamos jugando por todos lados, pero cuando jugaba el Kun había que ir a verlo. La rompía. Era muy llamativo verlo jugar. Además fachero, todas moríamos por el Kun", contó sin aclarar si alguna vez hubo algo entre ellos.

En esa misma entrevista, la actriz y cantante contó sus divertidos encuentros con Charly García, según lo reflejó Clarín. "Lo conocí en una fiesta de la revista Gente. Lo vi y me temblaban las patas. Me acerqué con mucho miedo, yo recién arrancaba en la música. Le dije ‘yo soy Lali, hago música’. Y él me dijo ‘la música ya está hecha’. Me lo dijo con mucho cariño", señaló con humor Lali.

Y continuó: "Después me lo crucé en el recital de The Who. Lo miré más a él que a la banda. En este caso él me encaró y me dijo ‘Lali, cómo te va’. Pasa que Mecha (Iñigo), su novia, es muy fan mía, entonces me conoce. Recuerdo que me dijo ‘estas muy rockera, me encanta este look’. Esos son mis dos recuerdos con mi ídolo Charly, jeje".

La música

Después de sus dos exitosos discos solistas, la cantante anunció que su próximo tour mundial se llamará "Brava" y anticipó que sus fanáticos podrán verla y escucharla el próximo 23 de agosto en el estadio Luna Park, donde comenzará con su recorrida. "Con esta gira vamos a recorrer mucho el país. Estoy re contenta por volver a lugares que hace mucho que no voy", comentó Lali.

Por otra parte, aclaró que antes de esta cita con el público argentino recorrerá distintos países: "Voy a tocar a mediados de año en Miami, un lugar que nunca fui. Después vuelvo a Italia, España, Israel... es una locura lo que me está pasando".

Lali acaba de lanzar "100 grados", el primer adelanto de su próximo álbum, que ya es un furor en las redes sociales. El tema que la estrella pop grabó junto al hiphopero A.Chal acumula casi 2 millones de reproducciones en YouTube.

Lali Espósito está comprometida con la lucha femenina por sus derechos, y en relación con este tema volvió a mostrarse muy firme con su opinión sobre la despenalización del aborto. "Claro que hay que despenalizarlo. No hacerlo sería hacerse los boludos con algo que pasa y va a seguir pasando", remarcó, y luego amplió su opinión.

"Nadie dice que está bien abortar, no es grato, lo que sí digo es que sucede y en grandes números. El foco no es el aborto, es despenalizar algo que va a seguir pasando. Poniéndole un marco legal se pueden evitar muchas muertes".