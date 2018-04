Gabriel Mercado: "Si le pego a Leo Messi no puedo volver"

Hoy 08:20 -

Muchas de las opciones del Sevilla el sábado pasarán por una eficiente marca a Messi; y curiosamente, esta tarea recaerá en su compañero de la Selección Argentina, Gabriel Mercado.

El ex River analizó su duelo con Messi y cómo se vivirá en Argentina: “Si le pego no puedo volver a Argentina. A Messi no se le puede parar ni con faltas, le das y sigue queriendo jugar al fútbol. Es eso, el fútbol, siempre quiere hacer gol y lastimar la portería rival”.

En opinión de Mercado, es necesario un partido perfecto en defensa y que coincida con que Messi no tenga uno de esos días que suele tener cuando se enfrenta al Sevilla: “Es el mejor sin discusión. Aparece por cualquier lugar del campo, mete goles, asiste... Ahí va haber mucho trabajo defensivo, tenemos que estar perfectos, pero tenemos el sueño de un título y eso no nos lo quita nadie”.