Quiso robar donde velaron al colectivero y lo lincharon

El sospechoso fue atrapado y linchado por vecinos de la cochería, hasta que lo entregaron a la policía.

BUENOS AIRES.- La sala velatoria donde despidieron los restos del colectivero Leandro Alcaraz, asesinado el domingo pasado en Virrey del Pino, fueron el escenario de un robo en el que un ladrón trató de llevarse los $13.000 que habían pagado dos hermanas para despedir a otra mujer.

“No me voy a escapar, no me voy a escapar”, rogaba el asaltante tras ser detenido en la vereda de la Cochería Catalfo, sobre la Ruta 21, donde fue reducido y atado con una soga en los pies y en las manos.

El delincuente se hizo pasar por un conocido de la fallecida e ingresó a la cochería, donde los familiares de la mujer lloraban para despedirla.



Allí se aprovechó del descuido de una familiar de la mujer, que tenía $13.000 en su cartera para abonar el servicio fúnebre.

“Era un muchacho que entró como si nada y le preguntamos quién era. Nos dijo que conocía a la mujer en el barrio”, relató una testigo. “La gente se abalanzó hacia el ladrón”, agregó.

“Zafaste por la gente, gil. Te salvaron. A los chorros los vamos a m..., ¿me entendés, gil? Nosotros laburamos”, le gritó uno de los hombres que lo tuvieron retenido hasta que llegó la Policía.



Mientras tanto, el ladrón rogaba que no le pegaran y que le dejaran irse.



Finalmente, el acusado quedó detenido en la Comisaría Nº 5 de González Catán.