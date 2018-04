Le fue infiel a su mujer y le pidió perdón con un insólito pasacalles

19/04/2018 -

Un insólito hecho se viralizó en las últimas horas y despertó la curiosidad de los vecinos de la ciudad de Godoy Cruz, en Mendoza, cuando un sujeto eligió una extraña forma de "suplicar" el perdón de su pareja.

El sujeto le fue infiel a su esposa y, arrepentido, le dedicó un insólito pasacalles en el centro de la ciudad. Los vecinos quedaron atónitos y rápidamente viralizaron en las redes fotos del cartel que permanece colgado en la calle Perito Moreno y Rivadavia.

Tras el hecho, la dueña de la empresa que realizó el pasacalles contó la historia al programa radial "Otra manera" de MDZ Radio.

El cartel reza: "Elena, perdóname que te haya ofendido con una zorra y por no pasar fin de año contigo. Es que se me cruzaron los cables. ¡Te amo! Perdóname, no volverá a pasar. Esa zorra no tiene dignidad, es una fácil bitch!!! Por siempre serás mi amor, mi vida, te amo solo a ti. Tu esposo Raúl".