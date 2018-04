Pavón se perdería el partido ante Newell's tras dos años como titular

Hoy 19:49 -

Si bien no hubo información oficial, hay trascendidos que aseguran que Cristian Pavón, uno de los jugadores trascendentales para Guillermo Barros Schelotto arrastra una molestia y se perderá un partido por primera vez en casi 2 años.

La última vez que el ex Talleres de Córdoba no fue de la partida fue el 7 de julio de 2016 ante Independiente del Valle por la Conmebol Libertadores. Ahora, podría faltar ante Newell’s Old Boys de Rosario, por la fecha 24 de la Superliga.

¿Qué equipo formó Guillermo en la última práctica? Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Agustín Almendra, Nahitan Nández y Emanuel Reynoso; Cristian Espinoza y Ramón Ábila.