El Apertura “Abel Soria” regresa con todo el domingo

20/04/2018 - El Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero programó para este domingo la disputa de la quinta fecha del certamen Apertura denominado Abel Soria, el cual es reservado para la categoría C 55 años. A continuación se detalla el programa completo de los encuentros. Por la Zona A, en cancha de Gremio Municipal, a las 9, con 30 minutos de tolerancia: Gremio Municipal vs. Tapiales Las Gemelas. En Parque Municipal: Eroplast vs. Opinión Deporytiva. Por la Zona B, en Ateneo Ejército Argentino: Ateneo Ejército Argentino vs. IMA Construcciones. En Vi l la Carmen: Abogados vs. Bobinados Piri. Por el Interzonal, en cancha El Mistol, El Tony vs. Casa Olga. De esta manera, el certamen de los veteranos tendrá una jornada dominguera apasionante, con choques salientes en esta categoría de la C55.