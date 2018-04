Segunda cita del torneo Anual para los equipos del comercio local

Hoy 21:49 - Este domingo, el Sindicato de Empleados de Comercio de la capital, hará disputar la 2ª fecha del Anual de la Liga Comercial de Fútbol. Este es el programa. En cancha Nº1: a las 9, Servicio Electrónico Díaz vs. Las Malvinas FC (Libre); 11, Servicio Técnico Pablo vs. Mercantiles (C 35); 12, Óptica Molinari vs. Ferretería Com. Colón (C 35); 13, Namaskar vs. Despensa Islas Malvinas (Libre); 15, El Rejunte F.C. Colón vs. Los Amigos (Libre); 16, Termas Unidos vs. Carro Bar Kimba (Libre). En cancha Nº2: 9, Despensa Doñita vs. Pritty (C 35); 11, Pritty FC vs. Súper Vea (Libre€); 12, OBV Garbarino vs. Maxihogar (C 35); 13, Las Malvinas Sur vs. Las Malvinas B (C 35); 15, Kiosco Máxima vs. O’Globo Megacotillón (C 35); 16, Macrooffice vs. Línea Blanca (Libre). Los resultados: en Libre: El Príncipe SRL 2, Desp. Islas Malvinas 2; F. Com. Colón 3, Pritty FC 0; Súper Vea 4, Rejunte FC Colón 0; Los Amigos 3, Termas Unidos 1; Carro Bar Kimba 1, Servicio Eléctrico Díaz 4; Las Malvinas FC 2, Macroffice 0: Línea Blanca 0, Namaskar 0. En C 35: Desp. Doñita 2, OBV Garbarino 5; Las Malvinas Sur 0, Maxihogar 0; Servicio Tec. Pablo vs. Pritty 0; Óptica Molinari 6, Las Malvinas B 2; Kco Máxima 2, Mercantiles FC 1; O’Globo Megacotillón 1, F. Com. Colón 3.l