Atrapante undécimo capítulo para la jornada de mañana

Hoy 21:50 - La dirigencia de los Clásicos Barriales del Sur harán disputar este fin de semana su undécima fecha del Campeonato Provincial. En donde haya tres partidos el arranque será a las 15, en tanto que en donde haya dos, será a las 16. En cancha de Mosconi: Vagos de Mosconi vs,. Bº Liber tad (C 20); Mosconi vs. Taller Mecánico Negro Juárez. En Viamonte: Vinalar vs. La Barra de Gente (C 20); La Santa Fe vs Juv. Tronkito (C 20). En Villa María: Villa María JRS. vs. Vino Tinto (C 20); Villa María FC. vs. Stilnovo (C 20). En Tradición: Fénix JRS. vs. Bº Rivadavia (C 20); Tradición vs. Pibes Cáceres (C 20). En Mariano Moreno: Los Gedes vs. Hermanos FC (C 20); Mar. Moreno vs. Los Ideales (C 20); Desp. Deniela vs. Los Kokas (C 20). En Solís: Pibes Solís vs. Pablo VI (C 20); Amigos de Gallo vs. Independiente Ulluas (C 20). En Los Secos: Huracán vs. Ciclón JRS. (C 20); Los Secos vs. Lucianita JRS. (C 20); Los Topos vs. 4 Plazas (C 20). En Pitufos: Trofeo JS. Vs. Los Pibes de la 67 (C 20); PSG vs. Pibes Astilleros (C 30); Golo Sur vs. Elect. Trejo (C 30). En Siglo XXI: Panificadora Vidal vs. La Gruta (C 20); Juv. Siglo XXI vs. La 25 de Vinalar (C 20). En Tronkito: Tronkito vs. La 2da. Araujo (C 20); Tronkito FC. vs. Mónaco (C 30). En Vinalar: La Ancha vs. La 5 FC (C 20); Juveniles La Ancha vs. Los Mismo de Siempre (C 20). En Fondo de Vinalar: Fondo JRS. vs. Juv. San Lorenzo (C 20); Fondo Vinalar Juv. vs. Mala Fama (C 20); Fondo Vinalar FC vs. Los Sucios (C 30). En Campeones del 28: La Gobernador vs. La 507 (C 20); Sara y Mañu vs. Estudiantes (C 30). En Telefónico: La Dorrego vs. Juv. San Lorenzo (C 20); Eli FC vs. Mala Fama (C 20); Damaso Palacio vs Los Sucios (C 30). l