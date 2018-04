La fecha 8 presenta varios enfrentamientos que despiertan interés

Hoy 21:51 - La Liga Amateur del Sur no toma respiro con el Torneo Apertura y mañana se desarrollará el octavo capítulo con partidos que prometen estar a la altura de las circunstancias en diferentes escenarios. Entre ellos están los de Profesores Juniors vs. Academia y Pel Luis (33) y Gomería Santa Rita vs. Parque Sur (40), ambos en la cancha de Gimnasia de Maquito. También se presume que habrá muchas emociones en la cancha de Defensores de Maco donde Repuestos El Globito se enfrentará con Fusión de Beltrán y Los Santos, en las categorías C33 y C40. Igual se podría dar en los enfrentamientos entre Gomería Sara Mañu vs. La Castelli (33) y Choferes FC vs. Centinelas Unidos (40). Ambos encuentros se desarrollarán en la cancha de Sara Mañu, en San Pedro. Cabe acotar que los partidos programados en primer turno de la doble jornada se disputarán a las 14.30, mientras que los segundos lo harán a partir de las 16.30. El detalle de los cotejos es el siguiente: en Espíritu Santo, Los Pasajeros vs. Villa Reconquista (33) y la Pachanga vs. Club 504 (40). En Boca de Los Flores, Agrup Martín Fierro vs. Los Monkikis (33) y Expreso Lo Bruno vs. Palermo (40). En Las Monjitas, 16.30, San Carlos vs. Atlético Alianza (40). En La Cuchilla de Fernández, Taller El Amigo de Fdez vs. La Brown (33) y Chacarita de Fdez vs. Villa Las Delicias (33). En Los Halcones 1, Indumentaria Lar vs. UTA (33) y la Brown Malagueña vs. Las Heras (40). En Gimnasia de Maquito, Profesores Juniors vs. Academia y Pel Luis (33) y Gomería Santa Rita vs. Parque Sur (40). En Ciclón de Flores, La Pampa vs. Alberto Rueda FC (33) y Academia Pel Luis vs. Gomería Sara Mañu (40). En Sara Mañu (San Pedro), Gomería Sara Mañu vs. La Castelli (33) y Choferes FC vs. Centinelas Unidos (40). En El Sur de Vuelta de La Barranca, Foecyt FC vs. Las Heras (33) y pritty FC vs. San Antonio (40). En San Martín de Vuelta de La Barranca, San Martín vs. París FC (33) y Empresa La Unión B vs. Indumentaria Lar (40). En Defensores de Maco, Repuestos El Globito vs. Fusión de Beltrán (33) y Repuestos El Globito vs. Los Santos (40). En Villa Yocca, La Verdulería vs. Villa Carolina (33) y RG Neumáticos vs. La Joya Gramajo (40). En 8 Hermanos, Villa Yocca vs. Pritty FC (33) y Villa Yocca vs. Cioccolani (40). En Santa María, La Gaucho vs. San Carlos (33) y Coy Unidos vs. El Porvenir (40). En Independiente de Beltrán, 16.30, Nuevo Beltrán vs. Villa Reconquista (40). En San Pedro, Los Santos vs. Bobinados Iver Pereyra (33) y Taller El Porteño vs. Alte Brown (40). En Vélez de Maquito, Estudiantes de Ulluas vs. Barrio Cáceres (33) y Agrup Martín Fierro vs. Villa Antonia (40). En Peñarol de Los Flores, Villa Antonia vs. Fernández (33) y La Gaucho vs. Corralón San Esteban (40). En Paris, A.A Pele FC vs. Zanjón (33) y París FC vs. Sportivo París (40). En Zanjón 1, Club 504 vs. Beltrán (33) y Zanjón vs. Arquitectos (40). Libre, Empresa La Unión (33). Papelera El Mundo C40) le ganó los puntos a Barrio Cáceres. 