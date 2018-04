La Esquina y un complicado compromiso ante Semillería Rossi

Hoy 21:53 - Este sábado se pondrá en marcha la tercera fecha del torneo Apertura que organiza la Liga de los Profesionales. Jornada que tendrá grandes atracciones como el partido que protagonizarán La Esquina ante Semillería Rossi, porque ambos equipos buscan posicionarse en los primeros puestos. Por otra parte, desde la organización felicitan a Brima FC por haberse consagrado campeón de la copa de Oro, del campeonato Municipalidad de Santiago del Estero. La programación para el tercer acto es el siguiente. Cancha 1: Chicago vs. Abogados Topos, 13:40; Pucará F.C. vs. Bastianos F.C., 15:40; La 59 F.C. vs. La Pachanga, 17:10. Cancha 2: Lex D.R. vs. Abogados Cuervos, 13:40; Brima vs. Deportivo JJ, 15:40; Contadores Jrs vs. Norcen, 17:10. Cancha 3: Profesores Montero Sport vs. Chelsea, 13:40; Abogados Cat vs. Fútbol y Amistad, 15:40; Hampones vs. La Estafeta, (amistoso) 17:10. Cancha 4: Ramón Carrillo vs. Combustible Bertolotti 13:40; Kinesiólogos F.C. vs. Deport 15:40; Metalúrgica Dorrego vs. Ciudad Satélite 17:10. Cancha 6: La Esquina vs. Semilleria Rossi, 15; AESYA vs. José Ignacio, 17. Cancha 7: Intocables vs. La Alvarado, 13:40; Valencia vs. Cristal 15:40; Napoli vs. La San Juan, 17:10. Cancha 8: Newbery vs. Cacheteao Con Coca, 13:40; Constructora R.E.C. 45, 15:40; Constructora R.E.C 50 17:10. 