Mañana se levanta el telón para el cuarto capítulo del Torneo Apertura

Hoy 21:56 - Una extensa programación se cumplirá mañana, cuando se juegue la cuarta fecha del Torneo Apertura 2018, que organiza la Superliga Bandeña. La programación se destaca la presentación de Distribuidora Banda FC, último campeón, que enfrentará a Transporte Yamila en cancha de 17 de Octubre, desde las 17.30. También genera expectativa el partido entre Barrio Avenida y Solo Moto FC, por la calidad de ambos planteles. Programación En Club San Fernando: 15.30, San Carlos LW vs. C.S Avenida B; 17, Chero FC vs. Calle 1 FC. En Racing: 15, Ferretería Ovejero vs. Pollería Sur; 16.30, Club San Fernando vs. Chacarita del Sud. En Calle 3 FC: 15, Villa Rosita vs. San Fernando FC; 16.10, Calle 3 FC vs. Defensores FC; 17.20, Club 9 de Julio vs. La 23 FC. En Calle 2 FC: 15, Kiosco de Príngles vs. Sao Pablo FC; 16.30, Calle 2 FC vs. Real Villa Griselda. En CS Avenida: 17.30, Barrio Avenida vs. Solo Moto FC. En Nueva Esperanza: 15, La Banda FC vs. El Cruce FC. En Rosario: 17.30, Frasgas FC vs. Rosario. En 17 de Octubre: 17.30, Transporte Yamila vs. Distribuidora Banda FC. 