Coesa se mide ante Shunko en uno de los encuentros de la séptima fecha

Hoy 21:56 - Mañana, en el predio de El Potrerito se pondrá en marcha la séptima fecha del torneo Apertura de la Superliga del Potrerito. El primer campeonato oficial de esta competencia crece en emotividad, y este sábado varios equipos irán en busca de los tres puntos que le permitan escalar posiciones. En uno de los encuentros con mayor relevancia, será el que protagonicen Coesa ante Shunko en el primer turno de la cancha número 3. Además, Peluquería Nano tendrá un duro cruce en la lucha por los primeros puestos ante Quilmes. El programa completo de esta nueva jornada se detalla a continuación. Cartelera Cancha 1: Bº Juramento vs. All Boys 14; Oglobo Megacotillon vs. Warriors 15:40; Peluquería Nano vs. Quilmes 17:10. Cancha 2: Villa las Delicias vs. Colón Gomas 14; La 25, 15.40; Francisco de Victoria vs. Rhogar 17:10. Cancha 3: Coesa vs. Shunko 14; 22 y Media vs. Atlas 15:40; S23 vs. El Puente 17:10. Cancha 4: Mailín F.C. vs. Málaga 14; Sacachispas vs. Telefónicos F.C. 15:40; Club 10 vs. La Alvarado Stone 17:10. Cancha 5: Real Madrid vs. 11-14 14; Tiendas Tukys vs. Niupi 15:40; La Andes vs. Tar Tec 17:10. Cancha 7: Bayer Munich vs. Los Pibes 14; Jp del 7C vs. Racing 15:40. Cancha 8: Los Coyotes vs. Messina 14; Nápoli Black vs. Maco F.C. 15:40; Villa Além vs. Los Potreros 17:10. 