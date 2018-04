Arrancó el amateur loretano y se juega la sexta fecha en la C40

Hoy 21:58 - LORETO, Loreto (C). Mañana se jugará la segunda fecha del campeonato ‘Daniel ‘Kanky’ González’ que en su primera fecha tuvo vibrantes encuentros entre los que se destacó el clásico en el que se enfrentaron a Esquineros y Albañiles, encuentro que finalizó sin goles, el resto de los nueve partidos se disputaron con un predio colmado de público. En un encuentro más que parejo Esquineros y Albañiles disputaron un nuevo clásico, la igualdad de los equipos se notaba en el terreno de juego mientras los arqueros de ambos equipos se lucían manteniendo el arco en cero, fue el plato fuerte de la primera fecha del fútbol amateur loretano que convocó a una importante cantidad de público. Los partidos programados para mañana son los siguientes: 1º Barrio Oeste vs. Los Pinchas; 2º Albañiles vs. F.C.T.C.; 3º Alberdi vs. Zona roja; 4 º Bº Libertad vs. Avenida; 5º Def. Libertad vs. San Esteban; 6º J. Newbery vs. C.S.D. B. Oeste; 7 º Palermo vs. Esquineros; 8 º Mechero vs. Alma y Vida; 9º Colonia vs. Bushcas; 10 48 Viviendas vs. Def. de Remanso en este último encuentro se disputa el clásico de la jornada. Los resultados de la primera fecha son los siguientes: 1º Barrio 48 Viviendas 0,. F.C.T.C. 0; 2º Defensores de Remanso 1, Colonia 0; 3º Los Bushcas 0. Mechero 1; 4º Alma y Vida 0, Bº Oeste 2; 5º Los Pinchas 0, Jorge Newbery 2; 6º C.S.D. B. Oeste 1, Defensores Libertad 2; 7º San Esteban 0, Bº Libertad 4; 8º Avenida 1, Alberdi 0; 9º Zona Roja 1, Palermo 1. Veteranos C40 Bajo la denominación de ‘Humbi González’ se jugará hoy a partir de las 17 la sexta fecha de la Liga de Veteranos C 40 de esta ciudad, el mismo se jugará en el predio del Club Juan Bautista Alberdi y está auspiciado por la Municipalidad de Loreto. El primer encuentro de la sexta fecha que se juega hoy estará disputado en el 1º partido Veteranos de Alberdi vs. Lukas Colección; 2º Alberdi Juniors vs. Unión Obrera; 3 º Barrio Chino vs. Mojarreros; 4 º Villa Silípica vs. Avenida; 5 º Hospital vs Barrio Oeste; 6 º Palmeras vs Nueva Francia. Libre atlético Ramadita En la quinta fecha se registraron los siguientes resultados Bº Oeste 0, Unión Obrera 2; 2º Veteranos de Alberdi 3 Ramadita 0; 3º Alberdi Juniors 0, Bº Chino 3; 4º Hospital 1 Lucas Colección 0; 5º Mojarreros 1, Nueva Francia 1; 6º Veteranos de Silípica 0, Palmeras 2; libre Avenida Los dirigentes de la liga de Veteranos se reunieron con el intendente de esta ciudad José Luis Artaza quien reafirmó su apoyo a la institución a la vez que entregó un subsidio con el que se cubrirán gastos operativos del presente campeonato. 