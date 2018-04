FÚNEBRES | 20 de Abril de 2018

20/04/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Hilda Noemí Edsberg

- Saturno Cardoso

- Petrona Isabel Figueroa (La Banda)

- María Feliciana Acuña (La Banda)

- Violeta del Valle Vildoza

- Ysolina del Carmen Ledesma

Sepelios Participaciones

ARGIBAY, LUIS DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Su hermana Leyenda, sus sobrinos Leda Teresa y Jorge Luis, Ernesto y Lelia y Susana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARDOSO, SATURNO L. (ATO) (CAPITÁN DE CORBETA. ING. NAVAL) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Su hermana Pirula Caroso y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Te recordaremos con amor y admiración hermano querido. Rogamos oraciones en su memoria.

CARDOSO, SATURNO L. (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Sus sobrinos Edith, Edgardo y José Ricardo Urtubey, participan con pesar su fallecimiento. Que descanse en paz.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Sus hijos Valeria, Julio y Raúl Abdala, sus nueras Valeria Ruiz y Fernanda Noriega, nietos Luna, Thomy, Martina y Úrsula Abdala, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Señor haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Pablo Edsberg y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Su hermana Mabel Edsberg y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Su hermana Graciela, hno. pol. Nerio Vicente y tu amiga Liliana Vicente, sobrinos Daniela, Silvina, Pablo y Natalia, sobrinos nietos Cristian, Chelo, Maria Jose, Martin, Nicole, Cesar y Tomas, sobrinos nietos Benjamín, Lorenzo y Valentín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". Sus sobrinos Gisela Edsberg, Mariana Edsberg y su sobrino nieto Agustin Edsberg, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Su sobrina Silvina Vicente y tu ahijada María José Mattar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Sus primos Fide, Toti, Argüello, José, Tini y Sonia Iturre con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Chiqui, Negrita, Beba y Julio Abdala con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Dr. Gustavo Montenegro y familia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Te llevaremos en nuestros corazones. Tus compañeros Omar, Nilda, Claudia, Ana, Paco, Alejandra, Belén y Herminia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dadle el descanso eterno".Te llevaremos siempre en nuestro corazón. Tus amigos y compañeros Herminia, Alejandra y Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Sus compañeros y amigos de la Cámara de Apelaciones Civil de 3ª Nom. participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Valeria; Pedro, Federico, Arrulffo, Carolina, Bernardo, Carla, Glenda, Cristina, Karina, Fabiana, Diego , Augusto, Ezequiel, Gino, Marcela, Vanesa, Eugenia y Gisselle.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Caio Carabajal y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Raúl y Valeria. Ruegan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Los amigos de su sobrina Mariana ; Nene Serrano, Noraly Coronel, Nicolás Pereyra, Paola Enriquez, Daiana Fini, Julio fiad, Stella Lezana, Marianella Rago, Dalmiro Langi, Cesar Zarco, acompañan con profundo dolor su partida.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Que descanses en los brazos del Señor. Alba Córdoba, Mirta Atia y flia., Marta Bolañez y flia., Tita Espeche y flia., Nané Razzolini y flia., Maga de Zavaleta y flia., Nora Patrizzi y flia., Maria Ines Perez Mosca, Cuca Garzón y Marta Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Mario Zanni, Diego y Lucas Herrera, Jose Maria y Ramiro Herrera acompañan a sus amigos ante irreparable pérdida de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Manuel Herrera Arias, Martha Bolañez de Herrera Arias, Jose María, Ramiro y flia., participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso y resignación para su flia.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Intermediando Asociación Civil de Mediadores de Sgo. del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Nora Josefina Vidal y María Martha Coronel Gallardo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Solo en Dios descansa tu alma". Vale querido te acompañamos en tu dolor y acompañamos a Julio y flia., Raul y flia. a Chiqui y toda la familia. Pedimos oraciones en su memoria. Graciela Ruiz, Ricardo Guzman, Maria Rosa Fiorentino y Mario M. Navarro.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Gustavo Poggi y su hijo Matías, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Hilda y ruegan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Gustavo Poggi, Graciela Higa y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Hilda y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Sus consuegros Carmen y Moncho acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Cristian Ruiz y flia. acompañan en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Martín Sgoifo, su esposa Marcela Montenegro e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Dr. Julio Abdala y acompañan con oraciones a sus familiares.

HERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Su hermano Nerio Oscar Hernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Sus hijos Oscar, Mirta, sus nietos Lorena, Cintia, Rubén, sus bisnietos Tamara, Santiago, Gael, Malena y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Iosep. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEDESMA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá". Sus hijos Mirta y Eduardo, nietos y bisnietos participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Señor recíbela y dale el descanso eterno". Su hermano político Aurelio Méndez, su esposa María Cruz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Ramón Méndez, Ramona Cajal y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimada tía Yso y acompañan a sus hijos Mirta y Gringo, y a sus nietos en tan ingrato momento. Que Dios le brinde una eterna paz.

LEDESMA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Emmanuel Guzmán y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/4/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Acompañamos a su familia en este momento de dolor, rogando por su eterno descanso en la Casa del Señor. Sus compañeros de trabajo con quienes compartió una larga trayectoria en la lucha contra el Chagas. Rogamos una oración por eterno descanso de su alma.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos de Matará, Elias Saadi y flia.,participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. ante irreparable pérdida, elevamos oraciones por su querida memoria.

VILDOZA, VIOLETA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Sus hijos Elizabeth, Jimena, Isabel, Felipe, Guillermo, hijos pol. nietos y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la paz. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

BÁEZ, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Madre que vacío tan grande dejaste entre nosotros, como imposible de llenar. Nuestros corazones sufren por tu ausencia pero nos consuela saber que estás en el Reino Celestial a pesar del sufrimiento y la angustia que nos embarga, nuestro deseo es que descanses en paz. Amada madre y Dios te tenga en su gloria. Sus hijos Noelia, Silvia, Toti, Violeta, Chichi y Alexia, su hija del corazón Idilia, hijos políticos Carlos S. ; y Carlos E. ; Roxana, Juan, Fátima y Tony, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE ÁLVAREZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 11/4/18|. Su esposo Alejandro Martín Álvarez, sus hijos Alejandro, Norma, Ariel, Soledad, Cristina, Martín y Fernanda, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Capilla Nuestra Señora del Rosario, Maco, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Aún después de un año que no estás podemos sentir un gran dolor en el corazón. La vida es injusta y se lleva a personas buenas y no podemos hacer nada. Nos queda el consuelo de saber que tuviste una vida llena de alegrías, cumpliste muchos sueños y aunque no te podamos ver vivirás grabada en nuestros corazones. Un beso al cielo. Su abuelo Mario Salto, tía Lorena, prima Rocío, su mamá del corazón Chochi invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. San José.

TULA, JOSÉ ANTONIO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/06|. Su padre José Tula, sus hermanas Fany Susana, Melisa (a) y Sabrina Macarena Tula, sus sobrinos María Romina y José Gaspar Tula, invitan a la misa, al cumplirse 12 años de su fallecimiento, se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica para rogar por el descanso de su alma.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

OVEJERO, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/13|. Madre querida hoy estarías cumpliendo 88 años, ya no podemos festejar como antes, pero estás junto al Señor y allí, sus ángeles y querubines te estarán cantando el feliz cumpleaños. Te amamos, te extrañamos y deseamos que Dios te de el descanso eterno. Sus hijos Marcelo, Carlos, Mercedes, Juana, Julio, Jesús, Eduardo, Negro, Fino, Mucha y sus respectivas familias.

Responsos

MORALES, MARTA INÉS (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Un día se fue no me lo esperaba, guardo en su equipaje recuerdos, historias privadas que solo ella sabe, me quedé sin abrazarla para siempre, por creerme que soy fuerte, si no estás no se quien soy, te pido perdón por no haberte cuidado no fui responsable, no puedo aceptar que no estés, sin ti no soy más que un corazón apagado, donde estás? donde estás? si no estás conmigo es que alguien te ha secuestrado, hoy no tengo fuerzas, no has dejado pistas para irte a buscar... (Kika donde estás?). Sus padres, hermanos, hijos y nietos, invitan al responso y traslado de monumento para el día sábado 21/4/18 a las 16 hs en el cementerio La Piedad, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ACUÑA, MARÍA FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Su hijo Carlos, hija pol. Edia Armani, su nieto José Gabriela Argañaraz y demás familiares, part. su fallecimiento y que sus restos seran inhum. a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia. C.D. Belgrano 532. Sala velatoria. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ACUÑA, MARÍA FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Su hermana Angélica Ponce, su sobrina ahijada Marcela, sus sobrinos Dady y Eduardo, sus sobrinos nietos Eduardo y Maxi e Ignacio participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARÍA FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Sus sobrinos Juan Cristóbal Cianferoni, Graciela Figueroa, sobrinos nietos José Luis, María Belén, María José, Santiago y María Eugenia, Milagros y Jorgelina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansarás y te unirás con tu mamita, hermanos y el amor de tu vida, nuestro papá. Sus hijos Coco, Malula y Carmen participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Querida abuela, sufrimos mucho tu partida, siempre tendremos presente tu amor y acompañamiento. Deseamos con el corazón puedas descansar. Nos alivia pensar que allá podrás vivir como realmente querías, siendo una mujer libre y siempre activa". Sus nietos Guillermo, Gabriela, María, Laura y sus bisnietos Jessica, Soledad, Gabriel y Jeremías participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Guido Gallego, Cristina Ruchelli y sus hijas participan con dolor su fallecimineto y acompañan a su familia en la oración.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Glady Eleán de Salomón,su hija Dra. Yessica Salomón de Angeleria y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Maria Angela y Jose Gómez y flia. en este difícil momento. Ruegan plegarias en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

TOLOZA, JUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/18|. Sus amigos y compadres Cony y Pocho Ramírez participan con dolor el fallecimiento del padre de Hugo y los acompañan a el y a su familia que Dios lo reciba en la Santa Gloria.

ULLUA, SUNILDE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Que en paz descanse querida prima. Flia Garnica participan con profundo dolor de su fallecimiento.