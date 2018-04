Quinto capítulo para el campeonato de la Asociación con varios duelos salientes

Hoy 22:00 - FERNÁNDEZ, Robles (C). Se jugará mañana el quinto capítulo del Torneo Apertura que hace disputar la Asociación del Fútbol Amateur, en sus categorías de 40 y 50 años. El mismo está siendo auspiciado por la Dirección municipal de deportes de esta ciudad, con la siguiente programación de canchas y encuentros, En las dos canchas del Polideportivo Municipal se medirán los ocho equipos de la categoría 50 años con los siguientes partidos: Amigos vs. Bº Sur y Gremio vs. .Defensores de Huasi, en cancha 1 y en cancha 2 Wall Mar vs. La Loma y Trula vs. 9 de Julio. La C40 juega en las siguientes canchas: En el Quemao: Makiquiosco Antu vs. Forres y Triki vs. El Gateao. En las Américas: Bº sur vs. Las Américas y Triunfadores vs. Sol de América. En cancha de Barrio Sur, partido único. Wall Mar vs. All Boys y Trula vs. La Loma. En cancha de Trula, (partido único) Bº Belgrano vs. Tigres, y en El Simbolar: Talleres vs, Villa Elisa, (partido único) Resultados de la cuarta fecha disputada el último fin de semana Categoría 50: Gremio y Wall Mar empataron 1 a 1; Los Amigos 3 y Defensores de Huasi 3; La Loma goleo a Trula 6 a 1 y Bº Sur 2, 9 de Julio 0. Categoría 40. Empate 2 a 2 entre All Boys y Trula; ¸no se sacaron ventaja Bº Sur y Triunfadores al igualar 1 a 1; Talleres derrotó a Makiquiosco Antu 3 a 0; Villa Elisa aplastó a Tigre por 8 a 2, Arsenal ganó incuestionablemente a Las Américas por 3 a 0; Triki 1, Forres 0 y Wall Mar 4 Sol de América 1. 