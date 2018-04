Estación La Punta será sede de una nueva fecha

Hoy 22:00 - CHOYA, Choya (C) El domingo rodará el esférico para el torneo que tiene como ente organizador a la Liga Choyana de Fútbol. Habrá en total seis partidos y todos ellos se jugarán en Estación La Punta. El horario será a las 10.30. El programa será el que se detalla a continuación: Los Leones vs. El Norte; La Juve vs. Arsenal; Atlético Choya vs. Los Power; Casas Blancas vs. Club Atlético Laprida; Club Atlético Villa La Punta vs. Los Galgos. En el último turno se medirán El Rejunte vs. San Ramón. Resultados Los resultados de la fecha anterior fueron: Los Galgos 2, Casas Blancas 2; Club Atlético Laprida 1, Atlético Choya 0; Los Power 1, La Juve 2; Arsenal Fútbol Club 4, Los Leones 1; El Norte 1, El Rejunte 1; Club Atlético Villa La Punta 1, San Ramón 0. La tabla de posiciones tiene en lo más alto a Club Atlético Laprida y El Norte 10 unidades. Luego lo siguen Club Atlético Villa La Punta 8; Arsenal Fútbol Club y Los Galgos 6; Atlético Choya y La Juve 5; entre otros. 