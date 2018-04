Coinor, el escenario que albergará el torneo “Municipalidad de Frías”

20/04/2018 - CHOYA, Choya (C). Para hoy está programado el inicio de la 12ª fecha del torneo Municipalidad de Frías. La misma tendrá como escenario las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor que cuenta con la organización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Se recuerda que el fin de semana no hubo acciones por razones de fuerza mayor, por eso es que en esta ocasión se renuevan las expectativas para los amantes de esta disciplina que siempre colma el estadio de ‘Los Gringos’. Esta jornada tendrá su primer juego a las 19.30 con el choque de Deportivo Choya vs. Los Ferroviarios. Luego lo harán estos elencos: Colonia Achalco enfrentará a La Mexicana; Los Canarios ante Panificadora La Suecia e Influencia frente a Atlético Quirós. Duelos programados Mañana están previstos los encuentros desde las 15.30 con los enfrentamientos de Icaño vs. Veteranos; M y M Deportes vs. La Casa del Plomero; Los Amigos vs. Panificadora La Deseada; Carnicería Tres Hermanos vs. Kiosco Watito. Cabe destacar que este último equipo se encuentra en la cima de las posiciones con 29 puntos.