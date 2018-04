Inician los playoffs del “María de Perea”

20/04/2018 - CHOYA, Choya (C) En el club Tiro Federal de Frías se pondrá en juego las instancias de play off del campeonato cuya denominación es María de Perea y que hace disputar la Asociación del Fútbol Amateur Friense. Los cruces serán desde las 14 y se espera una gran concurrencia, como lo ha venido demostrando en toda la fase regular. En este caso chocarán a primera hora Loma Negra vs. Los Tornillos; Barrio Oeste vs. Los Cuervos; El Vasco Carnes vs. Vella Competición y Los Verdes de Yapeyú vs. Kiosco Cachy. Desde la comisión organizadora adelantaron que los combinados que hacen las veces de local cuentan con ventaja deportiva, con este beneficio solamente al empatar podrán pasar a una nueva etapa. Con esto la competencia ingresa en su trayecto de definiciones restando solo pocos sábados para conocer qué equipo rugirá con el grito de campeón y se adjudicará este certamen.