Gimnasia está obligado a rearmarse por la baja de Cristian Llama

Fotos INCONVENIENTES. Marcelo Fuentes tiene algunos interrogantes para confirmar el once inicial que visita a Estudiantes de Río Cuarto.

20/04/2018 -

El empate del lunes 1 a 1 como local ante Central Córdoba por la cuarta fecha del Pentagonal Final del Torneo Federal A, dejó sensaciones amargas en el mundo Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la importancia del partido que no se ganó, por la forma en la que jugó el equipo y porque complicó un camino que parecía despejado hacia el ascenso hacía el Torneo de la Primera B Nacional.

El "Lobo" entrenó en la mañana de ayer y en la misma se confirmó una mala noticia en cuanto a los habituales titulares que utiliza el entrenador Marcelo Fuentes.

Se trata de la lesión de Cristian Llama, la cual lo dejará fuera de competencia este domingo, y si hay un segundo partido, también.

El atacante bonaerense, de 31 años, ex Boca Juniors y Arsenal de Sanrandí, padece un micro desgarro en el bíceps femoral, en la región posterior de la pierna, según puntualizó el médico del plantel, el Dr. Carlos Bertona.

"El futbolista Cristian Llama padece un micro desgarro en el bíceps femoral y por esta dolencia no podrá jugar este partido por lo menos (el del próximo domingo). Después se verá si jugamos o no un desempate, y podría no llegar tampoco, por el tiempo de recuperación", explicó el facultativo.

Por otra parte Lucas Fernández es otro que se encuentra entre algodones, y es que el mediocampista padece una molestia en el ‘músculo intercostal izquierdo’.

Ayer practicó diferenciado y su presencia ante Estudiantes, en Río Cuarto, es toda una incógnita.

Otra de las bajas es la de Patricio Cucchi, quien sufre un dolor en el psoas (lumbar) y también está tratando la dolencia en forma diferenciada.

Entre las buenas noticias para el cuerpo técnico, el mediocampista Lucas Fernández como el delantero Pato Cucchi llegarán en condiciones al próximo partido.

Cabe recordar, que si el lobo no suma puntos y en caso de que Central Córdoba lo haga, el ascenso será del Ferro.