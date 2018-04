Acusan a Menem y a Galeano por encubrir la "pista siria"

Fotos CASO. Menem y Galeano aparecen ligados en el juicio que ventila el abandono deliberado de la pista siria.

La querella unificada de Amia y Daia acusó al ex presidente Carlos Menem y al ex juez Juan José Galeano de ser los principales responsables del encubrimiento de la denominada "pista siria" relacionada con el atentado contra la mutual judía perpetrado en 1994.

El abogado de la querella, Gabriel Camiser, presentó su alegato en el juicio oral por el encubrimiento del atentado a la Amia y recordó que durante la investigación del atentado Menem ordenó que se le indicara a Galeano que no avanzara sobre la pista que conducía al ciudadano sirio Jacinto Kanoore Edul, un allegado a la entonces familia presidencial.

En el juicio oral a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 se ventila el abandono deliberado de la pista siria, pero también el pago ilegal de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telledín para que modificara su declaración en la causa Amia e inculpara falsamente a un grupo de policías bonaerenses.

Fuentes vinculadas con la querella de Amia y Daia sostuvieron que no planean acusar a ninguno de los imputados por el pago a Telleldín -algo que se hará público en la próxima audiencia-, porque el motivo del mismo habría sido obtener información verídica de parte de un imputado.

Para la Amia y la Daia, el juicio que lleva más de dos años "no ha brindado sustento fáctico probatorio a esa versión conspirativa" y no produjo "prueba determinante que permita sostener ni que a Telleldín se le pagó para mentir ni, muchísimo menos, que los ex policías hayan sido involucrados en la causa a sabiendas de su inocencia", informó la querella.

Amia y Daia son querellantes en la causa dado que ambas instituciones fueron víctimas directas del atentado cometido el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas y cientos resultaron heridas.

Menem no está acusado en este juicio por el pago ilegal a Telleldín, pero si lo están Galeano; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la Side, Hugo Anzorreguy; y el ex titular de la Daia, Rubén Beraja, a quien se acusa de haber prestado apoyo para la maniobra.