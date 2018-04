Belgrano y Newbery juegan en las divisiones formativas

20/04/2018 -

Belgrano y Newbery jugarán esta noche en la categoría Preinfantiles el partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Dr. Gerardo Zamora, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet.

El partido se jugará en cancha de Belgrano, desde las 20.45. Previamente, desde las 18.45 entrarán en acción los Premini y a las 19.45 lo harán los Mini.

Esta noche también jugarán Olímpico y Coronel Suárez, únicamente en Premini y Mini, desde las 19 y 20, respectivamente.

Mañana, en horario matutino, continuará la sexta fecha con estos partidos: desde las 10, Jorge Newbery vs. Coronel Suárez, Sportivo Colón vs. Juventud y Nicolás Avellaneda vs. Independiente; 15, Normal Banda vs. Fernández BBC, Tiro Federal vs. Defensores del Sud, Belgrano vs. Quimsa, Huracán vs. Olímpico y Atamisqui vs. Red Star.