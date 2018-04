El "Pela" Gómez fue operado de la rodilla

20/04/2018 -

El santiagueño lateral derecho de Lanús, José Luis Gómez, fue operado ayer en la rodilla derecha, donde se le realizó una artroscopía tras sufrir una sinovitis como consecuencia de una intervención previa de meniscos.

La operación estuvo a cargo del médico de Boca Juniors, Jorge Batista, en el sanatorio José Luis Agote, de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex defensor de Racing Club y San Martín de San Juan, que ya no volverá a jugar en la Superliga, anunció que no se tomará vacaciones con el objetivo de llegar de la mejor forma posible a la pretemporada planificada para dentro de dos meses y medio.

Finalmente y en cuanto al encuentro de mañana a las 13.15 justamente ante San Martín, en San Juan, hacia donde la delegación ‘granate’ viajará hoy, la probable alineación se compondrá de Andrada; Gabriel Carrasco, García Guerreño, Enzo Ortíz y Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Iván Marcone y Gastón Lodico; Marcelino Moreno, Bruno Vides y Lautaro Acosta.