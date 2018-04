Emotiva cena benéfica en la Escuela Nº 928 por su flamante centenario

Fotos ACTIVIDADES. El acto oficial se llevará a cabo a mediados de julio, para celebrar los 100 años cumplidos el 5 de abril.

20/04/2018 -

Con rotundo éxito se desarrolló una cena a beneficio de la Escuela Nº 206/928 de La Fragua "Dolores Peña de Santillán", como parte de los festejos del centenario cumplido el 5 de abril, cuyo acto oficial se llevará a cabo a mediados de julio.

Esta cena estuvo organizada por la comisión de ex alumnos y asistieron ex directivos, ex docentes y ex alumnos que vivieron momentos emotivos por el reencuentro de esta memorable noche fragüeña.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Héctor Font, presidente de la comisión, quien destacó el trabajo incansable de los ex alumnos para este encuentro.

También deleitaron anécdotas de su infancia escolar, que despertaron el aplauso, las sonrisas y lágrimas de emoción de los asistentes. Para esta cena se llegaron desde Buenos Aires, una delegación integrada por ex alumnos de la vieja y querida Escuela 206/928 para formar parte de esta fiesta. Como broche de oro entregaron kits de útiles escolares a los niños de la institución.