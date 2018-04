20/04/2018 -

¿Qué reflexiones te han generado a vos los grandes temas que plantea la serie?

-Muchos. Me interesa el tema de la unión del hombre con la máquina, con la tecnología. Lo que el hombre ha creado y sus límites; la pregunta de si el hombre controla a la máquina o la máquina al hombre. Creo que ahora vivimos eso. Estamos en un lugar delicado en ese sentido, porque estamos absolutamente involucrados con nuestros teléfonos, con nuestras computadoras, que son extensiones de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Esta relación es muy peligrosa.

¿Cómo encaraste la creación de Héctor?

- Él es un anfitrión. Al principio les pregunté a los creadores de la serie acerca de su historia de fondo, sus antecedentes. ‘Dame alguna información, cualquiera, quién fue este hombre, de dónde ha venido’, y me dijeron que no había historia. Entonces, es un trabajo muy distinto de cualquier trabajo que haya hecho antes, porque trabajamos desde un punto cero. Además, tenemos los guiones con muy poca anticipación antes del rodaje, no tenemos mucho tiempo para convivir con el personaje y prepararnos. Pero eso, de una manera rara, funciona a nuestro favor, porque nos pone en una condición de presencia, muy conectados con lo que está pasando.