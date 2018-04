"Estoy orgullosa de The Librarians, una serie que puedo ver con mis hijos"

20/04/2018 -

¿Qué te gustaría que tus hijos vieran?

Ahora que tengo niños, una hija que cumple 9 años en dos semanas, me tomo muy seriamente mi rol de madre y pienso en ellos a la hora de elegir los papeles que me sugieren para interpretar. Al hacer un show como "The Librarians" , donde el trabajo es exhaustivo durante muchas horas, me vi alejada de mis hijos y no pude disfrutar de ellos tal como me hubiera gustado. Por eso es importante para mí que ahora miremos el show juntos, donde pueden ver un rol femenino y fuerte, del cual estoy orgullosa. "The Librarians" me dio la oportunidad de mostrar una serie, la cual mis hijos pueden disfrutar junto a mi.