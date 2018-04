Orellana Lucca: cuando para Chile se van

20/04/2018 -

El Dúo Orellana Lucca iniciará, próximamente, su etapa internacional en lo que a conciertos se refiere. Están avanzadas las gestiones para que Manuel Orellana y Rodolfo Lucca, sus integrantes, crucen la Cordillera de los Andes para concretar un concierto en Santiago de Chile. Así lo destacó "Manu" en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

"Está muy cerca una visita a Santiago de Chile y a otros lugares que se los vamos a contar un poco más adelante", consignó Orellana. "Con respecto a las posibilidades de tocar en otros países están desde hace un tiempo dando vueltas solo que falta organizarnos con el tiempo y con los compromisos que tenemos por aquí", había sostenido previamente.

Mientras tanto, se preparan para poner a punto la peña que lleva su nombre y que se concretará el próximo viernes 27, a las 22. Además de los anfitriones, los artistas confirmados para esa noche son Marcelo Gómez, Los Lugones, El Perfil, Nacho Sánchez, La Sachera, Tanta, La Paisanada, Don Sixto, Carlos Roldán, Marcelo Flores y Matías Moreno.

Presente venturoso

Orellana Lucca vive un presente venturoso, tanto por el trabajo sostenido que ya tienen confirmado para el 2018, con presentaciones en diversos escenarios de la provincia y del país en general.

"El presente del grupo es un lindo momento que estamos viviendo. A veces no pasa por tener mucho trabajo y no parar nunca, creo que pasa por el hecho de tener la posibilidad de trabajar y poder estar cerca de nuestras familias, salir desde nuestro lugar y no tener que estar en otra ciudad para poder avanzar", destacó Manuel en su entrevista con EL LIBERAL.

Nuevo disco

Manuel y Rodolfo recorren el país para presentar los temas de "Hermanos", su último disco, además de los clásicos que jalonaron su carrera que ya lleva veinte años. Pese al intenso trabajo que despliegan, no descuidan la edición de lo que será su nuevo CD.

"Lo del nuevo disco está en una etapa de comienzo donde todo está girando en el aire. Hay muchas cosas por cerrar, tanto canciones como ideas. Teniendo en cuenta que el año que viene estamos cumpliendo veinte años queremos que sea un disco especial para nosotros como para nuestra gente, para los que nos siguen desde Presagio y para los que nos descubrieron en este último tiempo", resaltó Manuel a EL LIBERAL.

Música y legado folclórico

Desde sus albores, Manuel y Rodolfo tuvieron como base la esencia que legaron los grandes del folclore de Santiago del Estero. Tomaron la música que los emociona desde la cuna y, lejos de repetirla, crearon canciones nuevas con sonido propio que hoy los identifica en el variopinto mapa folclórico del país.

"La música va desde nuestras composiciones al igual que las de nuestros mayores que nos mostraron el camino y la sentimos como parte nuestra ya que lo que no podemos escribir es porque ya está escrito, por eso siempre completamos los discos con canciones que queremos que sigan perdurando en el tiempo y en las nuevas generaciones. Creo que es el compromiso con mantener viva la música de Santiago del Estero", resaltó.

"En cuanto a las canciones nuestras, algún día serán defendidas por otras generaciones, creo yo", destacó Manuel en su entrevista con EL LIBERAL.