Diego Maradona volvió a llamar "ladrona" a Claudia Villafañe

Fotos Maradona usó Instagram para continuar en guerra con su exmujer Claudia Villafañe, quien ya dijo que no tolerará más mentiras ni de su ex, ni del abogado de éste.

20/04/2018 -

La boda de Dalma Maradona sigue dando tela para cortar. Después de escuchar a Fernando Burlando en el programa de Carolina "Pampita" Ardohain hablar sobre la demanda millonaria que Claudia Villafañe le iniciará a Diego Armando Maradona, "el Diez" estalló por Instagram. No sólo trató de ladrona a su exmujer y madre de dos de sus hijas, sino que además aseguró que fue él quien pagó la boda de Dalma, "de punta a punta", algo que su hija había negado también por las redes sociales.

Con evidente enojo, Maradona sorprendió a sus seguidores de Instagram con un texto que dice: "El casamiento de mi hija Dalma lo pagué yo, de punta a punta. Burlando quiere tapar todos los agujeros con cemento, pero ya se le va a ir todo encima".

Y continúa: "Cuando denuncié corrupción en la Fifa, todos decían que estaba loco y el tiempo me dio la razón,como me la va a dar con la ladrona de Villafañe. Tiene causas en Argentina y en Estados Unidos por quedarse con lo mío, decimos la verdad y la Justicia lo va a determinar así".

Ni lerdos ni perezosos, los productores del programa "Involucrados, aquí y ahora", que conduce Mariano Iúdica por América buscaron la palabra de Claudia, quien negó que los gastos de la fiesta de casamiento de su hija, hayan corrido por cuenta del ex futbolista. Al respecto, remarcó que de eso se hicieron cargo los novios, según lo reflejó Teleshow. En ese mismo contexto, aseguró que iniciará acciones legales contra su ex y su abogado Matías Morla. Ya en el programa "Pampita Online", Fernando Burlando, abogado de Villafañe, admitió que "este Diego" le resulta "desconocido" para su clienta.

La disputa por los gastos de la fiesta se dio al día siguiente de la boda. Y fue el propio Maradona quien tiró la primera piedra. "Fijate dónde vivía Dalma y fijate dónde compró ahora. Preguntale a la madre cuánto puso. Es simple esto", había dicho sumado a adjudicarse el pago de la gran celebración en Pilar, en un audio que mandó al programa Intrusos, y que motivó a Dalma Maradona a salir a desmentir a su padre, a través de las redes sociales.

"Mi papá no pagó un peso del casamiento, pero mi mamá no es la única persona que me puede ayudar a pagarlo", dijo en aquella ocasión y agregó que nunca pudo comunicarse con su padre desde que viajó a Dubai durante el verano, para llegar a un acuerdo.