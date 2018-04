Fanática intentó conocer a Cristiano Ronaldo y pasó lo peor

Hoy 16:39 -

Una fanática del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo protagonizó el papelón más comentado en las redes sociales durante el entrenamiento del conjunto merengue.

En las imágenes, que se difundieron por Twitter, se puede ver a la mujer saltar de la tribuna para acercarse al portugués con la intención de que le firme la camiseta.

Pero allí comenzó su gran papelón. Ya en el campo de juego, se resbaló y se cayó al piso. Sus amigas, no pararon de reír.

Pero su terrible momento no terminó ahí: se levantó y volvió a correr, pero no vio el chorro de agua del grifo, que regaba el césped. Iba con tanta fuerza que la volvió a tumbar y la dejó en el suelo.

El video se viralizó rápidamente consiguiendo ser más de 276 mil reproducciones y más de 9.000 'me gustas'