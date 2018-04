Disponibles fondos para comedores escolares

Hoy 16:46 -

La Oficina de Comedores Escolares del Consejo General de Educación, informa a los Directores de las Escuelas que reciben este aporte, que a partir de hoy se encuentran disponibles los fondos correspondientes a la 2ª Remesa Abril 2018 – por 20 días para todos establecimientos que perciben la Partida de Comedores Escolares.

Se recuerda que tienen 10 (diez) días hábiles para efectuar la rendición los establecimientos de la Ciudad Capital y 15 (quince) los del interior, a partir de la fecha de depósito.

CITACIONES DOCENTES

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, CITA a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites, de Lunes a Viernes de 8 a 13 en la sede del Organismo, Av. Belgrano N º. 1.940 Sud, ciudad Capital:

Asunto N° 26795/17 - Gómez Lucia G.; As. N° 66205/16 - Arguellez, Yolanda B.; As. N° 47645/16 - Sáenz, Estela del V.; As. N° 61400/17 - Segura, Elsa Del V.; As. N° 21060/16 - Maldonado, María T.; As. N° 51716/17 - Saad, Pablo N.; As. N° 65308/16 - Rodríguez, Nélida B.; As. N° 15258/15 -Villarreal, Teresita B.; As. N° 8337/16 - Campos, Teresita.; As. N° 60505/16 - Arias Sandra S.; As. N° 19694/17 - Dir. Esc. N° 144; As. N° 37386/17 - Galván, Roberto R. ; As. N° 21684/17 – Ávila, Ybana S. ; As. N° 2947/17 – Araujo, Olga M. ; As. N° 9015/17 - Perea Gabriela; As. N° 43784/16 - Dir. Esc. N° 54; As. N° 23771/17 Dir. Esc. N° 1241; As. N° 52935/16 – Gómez, Raúl G.; As. N° 61606/16 – Pineda, María D.; As. N° 32109/15 – Gómez, Sonia B.; As. N° 6482/17 – Jerez, Silvina D.; As. N° 1710/18 - Gómez, Nancy D.; As. N° 61810/15 – Lund, Yolanda B.; As. N° 61180/17 - Montes Jorge D. ; As. N° 19261/17 – Magnone, María S.; As N° 53335/17 - Dir. Esc. N° 502; As. N° 48812/15 - Kuzyssyn, María C.; As. N° 1534/18 - Dir. Esc. Nº 724; As. N° 39591/17 - Dir. Esc. N° 818 ; As. N° 19037/16 – Fernández, Nora L.; As. N° 45576/17 - Dir. Esc. N° 1040; As. N° 36420/17 –Serrano, Elba LL.; As. N° 47632/17 – Ovejero, Ángela M.; As. N° 21193/17 Dir. Esc. N° 815.-

Inscripciones para Capacitación

El Consejo General de Educación a través de la Dirección General de Modalidades Educativas, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la CAPACITACIÓN EN OPERADOR DE INFORMÁTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN con Certificación de validez NACIONAL, destinada a Directores y Rectores Interinos de todos los niveles educativos del sistema provincial. Dicha capacitación tiene como finalidad acercar nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la administración y gestión institucional.

Los interesados pueden inscribirse por correo electrónico a: [email protected] o personalmente en la Dirección General de Modalidades Educativas, sito en Av. Belgrano (s) 1940 5º Piso, de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 12.00 hs. Se establecerá Sede, Grupo y Horario. El cupo es limitado.

SEDES:

Escuela de Formación Profesional Nº 5 sita en Gorriti y Antenor

Ferreyra. Barrio Colón.

GRUPO I: Horario de 14 a 17 hs. Miércoles y Viernes

GRUPO II: Horario de 19.30 a 22.30 hs. Miércoles y Viernes

Escuela de Formación Profesional Nº 20 sita en Av. 27 de abril S/N Barrio Autonomía

GRUPO I: Horario de 15 a 18 hs. Miércoles y Viernes

MODALIDAD DE CURSADO: Semi Presencial: Dos veces a la semana: Miércoles y Viernes

DURACIÓN 5 Meses

REQUISITOS: DNI, Acta de Nacimiento, CUIL y Título