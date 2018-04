El conmovedor gesto en un partido de fútbol infantil

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Nicolo es un jugador del equipo de fútbol infantil italiano La Pelota Aprilia. Con sus 13 años, el chico realizó un gesto que conmovió a todos los espectadores y a los usuarios de Facebook.

Durante un encuentro, el pequeño futbolista logró entrar al área rival con la pelota dominada. Dos defensores del equipo rival lo rodean, él se da vuelta, pisa la pelota, la esconde y soporta la marca. Estaba con ganas de seguir la jugada pero el árbitro interpretó que le hicieron falta y cobró un penal.

Los defensores se quejaron con el referí pero la decisión ya estaba tomada y entonces el 10 agarró la pelota, la puso en el punto de penal y tomó carrera. Miró al árbitro, esperó el pitazo y arrancó su trote rumbo a la pelota. Cuando llegó allí sorprendió a todos.

Nicoló había pateado para afuera, bien lejos del arco. El penal que le había cobrado no existió y entonces el chico la tiró afuera para no sacar ventaja de un error arbitral.

El clip fue publicado en la cuenta de Facebook del club italiano que está ubicado en la ciudad de Aprilia, a pocos kilómetros de Roma. "Nicolo fue el protagonista de un gesto que no debe pasar a segundo plano para nadie, que hace el resultado de un juego nulo frente a un gesto", comienza diciendo el posteo en el que se muestra la jugada.

Y continúa: "El árbitro nos dio un penal dudoso. Cómo se puede ver en el video, la tiró afuera espontáneamente considerando que la decisión del árbitro era injusta, incluso a nuestro favor".

"Aquí, en un mundo cada vez más dedicado al egocentrismo, la indiferencia y la falta de valores, Nicolo ha dado una señal que debe hacernos reflexionar a todos, sobre las diferencias humanas en comparación con ganar o perder un partido. La pelota funciona sobre el campo pero también sirve para mejorar a las personas", concluye el texto del video que fue visto más de 80 mil veces.

