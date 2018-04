Basile: "Higuaín se cagó" en la final del Mundial de Brasil

Hoy 19:35 -

El ex director técnico del seleccionado argentino Alfio Basile opinó que el delantero Gonzalo Higuaín "se cagó" en la final del Mundial de Brasil 2014, cuando falló el ya célebre mano a mano con el arquero alemán Manuel Neuer durante el primer tiempo, con el marcador igualado en cero.

"La verdad, sinceramente, no queda bien que diga que se cagó. Pero eso fue lo que pasó. Le pesó la responsabilidad de darse cuenta que estaba a punto de hacer el gol que lo iba a llevar a él y a Argentina a la inmortalidad como campeón del mundo", apuntó Basile en el libro "Generación Lio", de los periodistas Héctor Laurada y Julio Martínez.

El "Coco", que estuvo dos veces al frente del seleccionado nacional (1991-1994 y 2006-2008), consideró que "Pipita" fue el jugador que quedó "más marcado para la gente" por la frustración de perder aquella final (0-1) en el tiempo suplementario. "No lo quieren porque cuando se recuerda ese Mundial, el gol que erró en el arranque del partido fue para todos el que nos hizo perder el título. Y la verdad es que es difícil explicar qué le pasó, porque de golpe se encontró con la pelota, sin marca y a 20 metros del arco, con todo el terreno para recorrer y elegir tranquilamente dónde colocar la pelota, pero se nubló y no hizo nada de eso, sino que la tiró a cualquier lado", amplió.

En otro pasaje del libro lanzado hace dos semanas por Ediciones Al Arco, Basile (74 años) también cuestionó al actual DT del seleccionado Jorge Sampaoli, a quien trató como un desconocido hasta su consagración con Chile en la Copa América 2015. "En el ambiente de los entrenadores, no lo conoce nadie. Porque, entre nosotros, entre colegas, nos conocemos todos. Ya que siempre nos encontramos en distintos congresos que se hacen permanentemente en distintos países de Sudamérica, pero él nunca participó en ninguno. Es increíble cómo llegó a la Selección Argentina. Lo hizo solamente porque nos ganó a nosotros la Copa América con Chile. Recién ahí me enteré quién era...", afirmó.

También fue impiadoso con Marcelo Bielsa, al calificarlo como "el técnico más marketinero del mundo". "Más que (Josep) Guardiola y (José) Mourinho juntos -abundó-. Dirige equipos mediocres para no tener la obligación de salir campeón. Cómo será que cuando tomó al Lille, que no existe, los franceses le televisaban hasta los entrenamientos". Y finalizó con un dardo hacia Diego Maradona, quien lo reemplazó en el cargo en 2008, camino al Mundial Sudáfrica 2008, sospechado de haberlo desestabilizado. "Está loco. Dispara sin contemplaciones. Ya no sabe lo que dice", concluyó Basile, último entrenador que ganó un título para el país en la Copa América Ecuador 1993.