CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Abril 2018

A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR

Hoy 21:51 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 AVENTURA EN ÁFRICA

14.00 MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

18.00 KALLY’S MASHUP

18.45 CINE. PROHIBIDO PASAR

HÉRCULES VIGILA

20.15 CINE. LAS LOCURAS DE

DICK Y JANE

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH

00.30 LA CULPA ES

DE COLÓN

01.15 CIERRE DE

TRANSMISIÓN. 

 

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

 

CANAL 7

15.00 BALCANES SALVAJES

16.00 PROYECTO TIERRA

16.30 NATURALEZA

MISTERIOSA

17.00 VIDA

 

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 AMOR EN GUERRA

13.00 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

 

CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CORAZÓN DE VINILO

16.00 DALE FERRO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 EL PODIO

21.00 MÚSICA INTERIOR

22.00 RECORDANDO

 

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

22.00 EL MIRADOR

 

PELÍCULAS

CINEMAX

01.38 PRISIONERA DEL ESPACIO

03.30 15 MINUTOS

05.48 FESTIVAL DE LOS CABOS: UN

DESTINO DE PELÍCULA

06.13 DRAGON BALL Z: LA BATALLA DE LOS

DIOSES

07.55 CÓNDOR CRUX

09.17 SUPERMAN IV: EN BUSCA DE LA PAZ

11.03 EL DOCTOR HOLLYWOOD

13.03 PEQUEÑOS AVIADORES

15.10 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

16. 51 DRAGON BALL Z: LA BATALLA DE LOS

DIOSES

18.33 SUPERMAN IV: EN BUSCA DE LA PAZ

20.19 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

22.00 BATMAN VS SUPERMAN: EL ORIGEN

DE LA JUSTICIA

TNT

02.31 MALAS COMPAÑÍAS

08.01 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

10.22 EL HOMBRE DE ACERO

13.00 FECHA 24 - SUPERLIGA 2017/2

15.15 HARRY POTTER Y LA CÁMARA

SECRETA

18.16 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO

DEL INVIERNO

20.53 SON COMO NIÑOS

22.54 TROYA

01.56 FURIA DE TITANES 2

TCM

00.18 SE PRESUME INOCENTE

02.39 LA ASESINA

04.34 FUEGO

06.35 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

07.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

07.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

08.15 LA NIÑERA

08.40 LA NIÑERA

09.05 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

09.55 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 8)

10.20 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 8)

10.45 LA NIÑERA

11.10 LA NIÑERA

11.35 EPIDEMIA

13.55 UNA PAREJA EXPLOSIVA

15.44 SHANGHAI KID

17.45 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

19.48 DRAGÓN: LA VIDA DE BRUCE LEE

22.00 BREAKING NEWS

23.43 EL CORRUPTOR

SPACE

03.06 EL LOCO DE LA MOTOSIERRA: LA

MASACRE DE TEXAS

04.33 TODAVIA SE LO QUE HICIERON EL

VERANO PASADO

06.00 DESCARRILADOS

07.56 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD

09.31 PERSECUCIÓN IMPLACABLE

11.32 CONTAGIO

13.36 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA:

LOS ÁNGELES

15.28 TERMINATOR 3: LA REBELIÓN DE LAS

MÁQUINAS

17.32 EL VENGADOR DEL FUTURO

19.47 LA BATALLA DE RIDDICK

22.00 EL REDENTOR

23.57 LUCY

 

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+ HOY, A LAS 21.30, MARTA LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO DE PIANO

Y CUARTETO.

+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL

CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.

+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO

QUE PERSONIFICA A “EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD,

LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.

CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

+ MAÑANA, A LAS 19.30, “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL

MARCO DEL CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)

EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL EXITOSO

CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE CONOCIDO

COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN “LOS LINCES”.

 

CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17:20 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20

(Subt) 00:40 (Subt)

READY PLAYER (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

21/04 -22/04-14:30 (Cast) 17:30

(Cast)

MIMIC: NO SIGAS LAS

VOCES (2D):

TERROR DRAMA (+16 AÑOS)

21/04-20:20 (Cast) 22:30 (Subt)

00:40 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:00 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D):

ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

21/04- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

00:20 (Subt)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D):

TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)

20/04 - 17:30 (Cast)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)

21/04 -19:30 (Cast) 22:15 (00:30

(Cast)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:30 (Cast)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY AL 25/04 - 19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

21/04 - 22:00 (Subt) 00:10 (Subt)

 

HÍPER LIBERTAD

PERDIDA ATP 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 18:10-

20:22-22:40 (TODOS LOS DÍAS)

GNOMOS AL ATAQUE APT

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50-18:40 (TODOS

LOS DÍAS)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 3D: 20:00 (JUEVES

SUBTITULADA)

CASTELLANO 2D: 22:30 (JUE VES

SUBTITULADA)

VERDAD O RETO ATP 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 22:50 (JUEVES

SUBTITULADA)

UN LUGAR EN SILENCIO APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:40 (JUEVES

SUBTITULADA)

VENTA ANTICIPADA

AVENGERS

ESTRENO 26-04

 
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