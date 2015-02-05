CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Abril 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
Hoy 21:51 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 AVENTURA EN ÁFRICA
14.00 MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
18.00 KALLY’S MASHUP
18.45 CINE. PROHIBIDO PASAR
HÉRCULES VIGILA
20.15 CINE. LAS LOCURAS DE
DICK Y JANE
22.00 TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH
00.30 LA CULPA ES
DE COLÓN
01.15 CIERRE DE
TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 7
15.00 BALCANES SALVAJES
16.00 PROYECTO TIERRA
16.30 NATURALEZA
MISTERIOSA
17.00 VIDA
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 AMOR EN GUERRA
13.00 CINE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CORAZÓN DE VINILO
16.00 DALE FERRO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 EL PODIO
21.00 MÚSICA INTERIOR
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 VIDA SANA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
22.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
01.38 PRISIONERA DEL ESPACIO
03.30 15 MINUTOS
05.48 FESTIVAL DE LOS CABOS: UN
DESTINO DE PELÍCULA
06.13 DRAGON BALL Z: LA BATALLA DE LOS
DIOSES
07.55 CÓNDOR CRUX
09.17 SUPERMAN IV: EN BUSCA DE LA PAZ
11.03 EL DOCTOR HOLLYWOOD
13.03 PEQUEÑOS AVIADORES
15.10 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
16. 51 DRAGON BALL Z: LA BATALLA DE LOS
DIOSES
18.33 SUPERMAN IV: EN BUSCA DE LA PAZ
20.19 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
22.00 BATMAN VS SUPERMAN: EL ORIGEN
DE LA JUSTICIA
TNT
02.31 MALAS COMPAÑÍAS
08.01 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
10.22 EL HOMBRE DE ACERO
13.00 FECHA 24 - SUPERLIGA 2017/2
15.15 HARRY POTTER Y LA CÁMARA
SECRETA
18.16 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO
DEL INVIERNO
20.53 SON COMO NIÑOS
22.54 TROYA
01.56 FURIA DE TITANES 2
TCM
00.18 SE PRESUME INOCENTE
02.39 LA ASESINA
04.34 FUEGO
06.35 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
07.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
07.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
08.15 LA NIÑERA
08.40 LA NIÑERA
09.05 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
09.55 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 8)
10.20 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 8)
10.45 LA NIÑERA
11.10 LA NIÑERA
11.35 EPIDEMIA
13.55 UNA PAREJA EXPLOSIVA
15.44 SHANGHAI KID
17.45 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?
19.48 DRAGÓN: LA VIDA DE BRUCE LEE
22.00 BREAKING NEWS
23.43 EL CORRUPTOR
SPACE
03.06 EL LOCO DE LA MOTOSIERRA: LA
MASACRE DE TEXAS
04.33 TODAVIA SE LO QUE HICIERON EL
VERANO PASADO
06.00 DESCARRILADOS
07.56 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD
09.31 PERSECUCIÓN IMPLACABLE
11.32 CONTAGIO
13.36 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA:
LOS ÁNGELES
15.28 TERMINATOR 3: LA REBELIÓN DE LAS
MÁQUINAS
17.32 EL VENGADOR DEL FUTURO
19.47 LA BATALLA DE RIDDICK
22.00 EL REDENTOR
23.57 LUCY
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+ HOY, A LAS 21.30, MARTA LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO DE PIANO
Y CUARTETO.
+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL
CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.
+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO
QUE PERSONIFICA A “EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD,
LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
+ MAÑANA, A LAS 19.30, “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL
MARCO DEL CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)
EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL EXITOSO
CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE CONOCIDO
COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN “LOS LINCES”.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
17:20 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20
(Subt) 00:40 (Subt)
READY PLAYER (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
21/04 -22/04-14:30 (Cast) 17:30
(Cast)
MIMIC: NO SIGAS LAS
VOCES (2D):
TERROR DRAMA (+16 AÑOS)
21/04-20:20 (Cast) 22:30 (Subt)
00:40 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17:00 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D):
ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
21/04- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
00:20 (Subt)
UN LUGAR EN SILENCIO
(2D):
TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)
20/04 - 17:30 (Cast)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)
21/04 -19:30 (Cast) 22:15 (00:30
(Cast)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17:30 (Cast)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY AL 25/04 - 19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
21/04 - 22:00 (Subt) 00:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
PERDIDA ATP 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 18:10-
20:22-22:40 (TODOS LOS DÍAS)
GNOMOS AL ATAQUE APT
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50-18:40 (TODOS
LOS DÍAS)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 3D: 20:00 (JUEVES
SUBTITULADA)
CASTELLANO 2D: 22:30 (JUE VES
SUBTITULADA)
VERDAD O RETO ATP 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 22:50 (JUEVES
SUBTITULADA)
UN LUGAR EN SILENCIO APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:40 (JUEVES
SUBTITULADA)
VENTA ANTICIPADA
AVENGERS
ESTRENO 26-04