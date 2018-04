FÚNEBRES | 21 de Abril de 2018

21/04/2018 -

Fallecimientos

- Corina Ramona Guayama

- Francisca Saturnina Espinillo

- Gloria Isabel Bravo

- Luis Demetrio Argibay

- Elsa Natividad Gerez (Dpto. Banda)

- Benicio Spertino

- Blanca Argentina Ruiz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARGIBAY, LUIS DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Su hija Iris Ana Argibay, su hijo político Luis Ramallo, sus nietos Luciana, Pablo, Valeria y Maximiliano Ramallo Argibay y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, LUIS DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Sus nietos Lorena Argibay y flia., y Rodrigo Argibay, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, GLORIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Sus hijos Alva Teresa, Guido Avila h. politicos Flavio Guzman, Estela Tomaseli nietos Maria, Gonzalo, Exequiel y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio la piedad el cortejo partira de calle plata 162 s/v Cob.Iosep. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE.Tel. 4219787.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. La admiración que generaste en tu familia, te convirtió en modelo de vida. Su sobrino Carlos Alberto Litvak, su esposa Liliana Peláez de Litvak y sus hijos Florencia, David, María Virginia y Marcos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanas con inmenso cariño.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Su sobrina Zully Sabalza y familia participan con pesar su fallecimiento.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Las ex compañeras docentes de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento Nº 28 de su hermana Zully participan su fallecimiento y la acompañan en el dolor junto a su familia. Elevan oraciones por su descanso en el Señor.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. María Aglaé Cremaschi de Peralta Galván, Celia Griselda Julián y Griselda Cremaschi acompañan a su amiga Leyenda en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Velia Russo de González, Lili Portillo de Ramírez, Vicky Campos, Tere Amadey, Leticio Suárez y Marcelino Yonni, acompañan en el dolor a Leyenda y flia y le desean una pronta recuperación.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Las amigas de su hermana Leyenda: Nelly Montini, Elba Morales, Negrita Maldonado, Rina Abatedaga, Olga Montenegro, Beba Arias, Alba Alderete participan su fallecimiento y acompañan con cariño y un fuerte abrazo en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos, expresa sus condolencias a la querida ex-compañera Zully Cardoso. Promocion 1952 de la Escuela Normal de Profesores M. Belgrano.

CONTRERAS, RAÚL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Su esposa Mónica Andrade, sus hijos Sebastián, Florencia y Belén participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. C. de duelo P.L.Gallo 340 (SV) Serv. Soc. Amparo SRL.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONTRERAS, RAÚL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Descansa en paz querido Sobrino". Sus tíos Maria del Carmen, Julio Baltazar y Cesar Julio Suasnabar, acompañan a su Madre, hnos., esposa e hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, RAÚL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Rogamos por su eterno descanso y el consuelo de su flia., descansa en brazos de Dios". Silvia Martin y Daniela Cornelli participan con dolor su fallecimiento.

CONTRERAS, RAÚL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Su amigo Alejando Occhionero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, RAÚL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Ex-compañeros Promoción 86 Colegio del Centenario te despiden con profundo dolor. Hasta siempre querido amigo.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Sus hijos Valeria, Julio y Raúl, hijos politicos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Enrique Castaño, Negra Rodríguez, Lasteño, María Eugenia Castaño, Andrea Serrano y Carlos Bruno, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Julio, Valeria y Raúl Abdala.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Mavel Navarro de Nader, sus hijos Monica Miguel y Mercela participan con dolor su fallecimiento, acompañando a sus hijos Valeria, Julio y Raul, a la querida familia Abdala, elevando oraciones al Altísimo por su descanso en paz.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Manuel Jorge, Norma Miriam Fares y sus hijos Paola, Mauricio, María José Luna y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Luego de tantos años sufriendo una cruel enfermedad y fielmente dedicada a la crianza de sus hijos, hoy descansas en los brazos del Señor merecidamente. Te vamos a recordar siempre con inmenso cariño. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, hijos y nietos elevan oraciones en su querida memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Monica Graciela Garcia y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Valeria. Ruega oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Don, Marcelo Alejandro Camaño, Alfonso Escobar y compañeros de la Dirección Gral. de Municipalidades participa con dolor el fallecimiento de su compañera Hilda, ruegan una oración en su querida memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. La Comision Directiva y Afiliados de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su afiliada Valeria Noemí Abdala. Se ruegan oraciones en su memoria.

ESPINILLO, FRANCISCA SATURNINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Sus hijos Teresa, Monica, Beatriz Artaza nietos Loudes, Guadalupe, Ciria, Rita, Javier, Enzo, Luciano, Micaela, Antonela, Victoria, Adolfo, Danielito y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en cementerio parque la paz el cortejo partira del brio Ejercito Argentino Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GUAYAMA, CORINA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Sus hijos Mercedes, Walter, Ramón, Campos, hijos politicos, Enrique, Sandra, Mercedes, nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 hs. cementerio Los Flores, el cortejo partirá del Bº Tradicion. Cob. Iosep. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

LORETO ATIA DE VEGA, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18 en la ciudad de Córdoba|. Su hija política Nora Ugozzoli, sus nietos Nelba, Carlos, Beatriz, Fabian, sus bisnietos Cecilia, Candela, Octavio y Milagros, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados e inhumados en la ciudad de Cordoba.

LORETO ATIA DE VEGA, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18 en la ciudad de Córdoba|. Sus nietos José Luis, Eugenia, Juan Manuel, Daniel y Claudia, y sus bisnietos Santiago y Mercedes, la acompañan en su descanso eterno y elevan una oración en su memoria.

LORETO ATIA DE VEGA, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18 en la ciudad de Córdoba|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor y acompañan a sus nietos Carlos y Nelva en este dificil momento. Elevan una oraciín en su memoria.

LORETO ATIA DE VEGA, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18 en la ciudad de Córdoba|. El grupo de tennis "Los Siesteros" del Santiago Lawn Tennis Club participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuelita del Ing. Carlos Vega Ugozzoli. Acompañan a la familia en este triste momento.

RUIZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Su hija Pelusa, su hijo político Oscar, sus nietos Alejandro, Daniel, Ivana, Mariano y su bisnieto Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RUIZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RUIZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Personal Docente y no Docente de la Esc. Nº 88 Coronel Borges, acompañan en este momento de dolor al compañero Victor por la pérdida de su Madre. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

RUIZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Mario Santillán, Rubén Darío Santillán y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda la familia de Patry y a sus hermanos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SPERTINO, BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Su padre Juan Spertino y su mamá Romina Carabajal, su abuela Gladys Gomez, tios, primos y demás familiares, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VILDOZA, VIOLETA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibiran la tierra por heredar. Lucho, Pablo y Maria Andrea Nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ARANDA, CARLOS RENÉ (GOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Sus hermanos Federico, Dante, Mariad de los Ángeles, Graciela Del Valle hnos políticos y sobrinos nietos y su prima hermana Nancy y flia.invutan a la misa hoy a las 20.30 en Pquia. Santo Cristo Bº Libertad, al cumplirse 9 dias de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA,. LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Hablamos de ti, pero no con pena, sencillamente, hablamos de ti, de como nos dejaste, del sufrimiento lentisimo que nos fue desgastando, de tus cosas, hablamos y tambien de tus gustos, de lo que amabas y lo que no de lo que hacias y decias y sentias, hablamos de ti pero no con pena y poco a poco seras un gesto, una palabra, un gusto, una mirada que fluye sin decirlo ni pensarlo. Sus padres Bambina y Luqui, su amado hijo Lucas Mateo, sus hermanos Naty, Ivan, Gastón, Horacio y Rocío y sus adorados sobrinos Luz, Felipe, Lorenzo y Alma, invitan a la misa al cumplirse 1 año de su fallecimiento en la parroquia Santa Rita hoy a las 20 hs.

BELTRÁN DE DURÁN, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Sus hijos Dante Dario y Ramón Robert Durán y sus respectivas familias, agradecen a Reina y Mari y a todas las personas que nos hicieron llegar sus condolencias e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Espíritu Santo, al cumplirse nueve dias de su fallecimiento. Se ruegha una oración en su memoria.

CARABAJAL, JOSÉ SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Sus hermanos Lina, Toto, Mirta, Elena y Liliana, su señora Ema Sayer, sus hijos Mario, José y Raquel, invitan a la misa que se oficiará el dia 21/4/18 a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

GUZMÁN, ANDRÉS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Padre amado ya pasó un año de tu partida. Me quedé con tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Es difícil no tenerte a mi lado, me haces mucha falta papá. Te fuiste y dejaste un vacío enorme en el corazón de todos nosotros. Su esposa Margarita, sus hijos Andrés y Silvia, su hija política, sus nietos y bisnietas invitan a las misas que se oficiarán hoy a las 19 en la Pquia. Santa Rosa de Lima, Bº 8 de Abril y a las 20 en la Pquia. Santa Rita, Bº J. Newbery, para rogar por su eterno descanso.

MAGLIO DE GÓMEZ, FRANCISCA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/16|. "Mamita, vivirás eternamente en el recuerdo de tus seres queridos". Sus hijos Betty, Marta, Sara, Myriam y Luis Gómez, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que con motivo de cumplirse el segundo año de su fallecimiento, se realizará en la Catedral Basílica, hoy a las 20.30 rogando por el eterno descanso de su alma.

MALDONADO, ROBERTO (Nica) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/14|. "Señor concédele un lugar junto a Ti en donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad". Hoy hace cuatro años de tu partida al reino de los cielos, siempre estás presente en nuestras vidas, con los recuerdos, tus cuentos graciosos, como tu eras. Su esposa Valle Perez de Maldonado, sus hijos Roberto Oscar y familia, Ricardo Omar y familia, Teresita del Valle y su hijo Nicolás Maldonado, Patricia Alejandra y familia invitan a la misa mañana 22/4 a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

ZANNI, GLORIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Sus hijos Ramiro, Karina, Juan Sebastian y sus respectivas familias, agradecen infinitamente por su profesionalismo y don de gente a los Doctores: Claudio Basbus, Daniel Sosa y Susana Gonzalez Huebra; a los familiares y amigos que los acompañaron en estos momentos de dolor e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Hace un año, un día como hoy te fuiste de manera inesperada, dejándonos sumergidos en la más profunda desesperación, desconcierto y dolor tan difícil de sobrellevar, cada día extrañamos tus ocurrencias, tu risa, entusiasmo, proyectando la vida y todo quedó en la nada. Te recordaremos con todo el amor posible y con el alma destrozada. Sus padres Evangelina y Luky, su compañera Yeni, su hijo Mateo, hermanos Iván, Rocío, Naty, Gastón, Horacio y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Tía Pocha con todo el amor que te profesamos siempre te recordaremos por tu bondad, desinterés, fiel a tus principios y comprometida con las necesidades de tus prójimos. Así estarás en nuestros recuerdos con tu belleza y elegancia con tu bonhomía y carisma que te regalaba tu Señor Dios. Descansa en paz. Sus sobrinos Pupa Ledesma, Luis Simón, sus hijos y nietos. Que tengas una feliz resurrección.

FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Tia Pocha con todo el amor que te profesamos siempre te recordaremos por tu bondad, desinteres, fiel a tus principios y comprometida con las necesidades de tus prójimos. Así estarás en nuestros recuerdos con tu belleza y elegancia con tu bonhomia y carisma que te regalaba tu Señor Dios. Descansa en paz. Sus sobrinos Pupa Ledesma, Luis Simón, sus hijos y nietos. Que tengas una feliz resurrección.

FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Los integrantes del IPAL participan y acompañan a Carmen Ledesma con profundo dolor por el fallecimiento de su madre. Elevamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. El peronismo histórico de La Banda, lamenta profundamente, el fallecimiento de una de sus más destacadas figuras, que abrazaron la causa de Perón y Evita, hasta el día de su muerte. Sus compañeras de toda la vida Miryan G, de Sepúlveda y Olga Montenegro de González la despiden con mucho amor, rogando al Señor por su eterno descanso.

FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. El Colegio de Fonoaudiólogos de Santiago del Estero participa con pesar su fallecimiento y acompaña en este triste momento a Carmen Ledesma y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

GEREZ, ELSA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Sus hijos Damian, Juan, Agustin, Guido, Elsa, h. politicos Teresa, Guilda nietos bisnietos y de mas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas cementerio los romanos el cortejo partira de los Romanos dpto Banda Cob. Norcen Sercvicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





FERES, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Su esposa e hijos, invitan a la misa que se oficiará el domingo a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazon de Jesus (La Banda), con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





LUNA DE SALVATIERRA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/14|. Hoy recordamos otro año más de tu partida, quiero decirte que te extrañamos. Gracias por acompañarnos espiritualmente todos los días de nuestras vidas. Te amamos Mami. Su esposo Ramón, hijos, hijos políticos y nietos rogamos una oración en su memoria.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





LEDESMA. FRANCISCA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Sus hijos Ramona, Carmen, Noni, Gladis, José, Biki, Rosa y Elena, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9.00 hs. en el cementerio de Sumamao. Cobertura Caruso Cia Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





BARRERA, FAUSTO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Padre y esposo ejemplar. Te extraño papá. Su hijo Ramón Ricardo Barrera invita a la misa en conmemoración del primer año de su fallecimiento que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Inmaculada Concepción. Frías.