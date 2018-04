Doble jornada del torneo "Dr. Gerardo Zamora"

21/04/2018 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy dos fechas del torneo "Dr. Gerardo Zamora", reservado para las divisiones formativas.

En horario matutino se jugará la sexta fecha con la siguiente programación: desde las 10, Jorge Newbery vs. Coronel Suárez, Sportivo Colón vs. Juventud y Nicolás Avellaneda vs. Independiente; 15, Normal Banda vs. Fernández BBC, Tiro Federal vs. Defensores del Sud, Belgrano vs. Quimsa y Atamisqui vs. Red Star.

Por la tarde se jugará la séptima fecha con estos partidos: a las 13, Juventud vs. Águilas de Pozo Hondo y Atamisqui BBC vs. Lawn Tennis; 15, Independiente vs. Coronel Borges; 19, Normal Banda vs. Sportivo Loreto.

Para mañana fueron programados los partidos entre Sportivo Loreto y Villa Mercedes, en las categorías Premini y Mini.