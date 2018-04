"Conseguimos un juicio histórico"

21/04/2018 -

Para los familiares de las víctimas de Once fue un hito haber logrado que se juzgue a los responsables de la tragedia ferroviaria, pero todavía esperan por la condena del ex ministro De Vido.

"Estamos de acuerdo con todo el camino transitado, por haber conseguido un juicio histórico en tiempos inéditos y con una sentencia condenatoria. Obviamente tuvimos diferencias con algunas de las condenas y por eso hemos apelado. Estamos bastante preocupados por el tiempo de Casación para que las sentencias queden firmes", señaló María Luján Rey, una de las caras visibles de la lucha de los familiares de las víctimas.

"Y no solo sirve para que se condene a las primeros responsables de la tragedia de Once, sino que ese juicio permitió recabar todas las pruebas necesarias para sentarlo a Julio de Vido en el banquillo de acusados", recordó la mamá de Lucas Menghini Rey.

"Muy orgullosamente podemos decir que fuimos nosotros solitos, un colectivo de familiares dolientes los que logramos sentar al ex superministro hoy ex diputado frente a un tribunal oral, con todas las pruebas, para hoy entender que este juicio va a terminar con una condena. No nos importaba si tuviera fueros o no. De hecho cuando lo sentamos todavía era diputado, demostrando que cuando se quiere se puede", cerró.