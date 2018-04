Pablo Astelarra quiere hacer un buen papel

Fotos EMOTIVO. El corredor santiagueño terminó en punta en el Maratón de EL LIBERAL y fue ovacionado por la gente. Ahora el desafío será a nivel nacional.

21/04/2018 -

El atleta añatuyense Pablo Astelarra partió anoche rumbo a la ciudad de Rosario, en donde tendrá su primera experiencia junto al profesor y entrenador personal Mario Díaz, en la prueba del Campeonato Argentino de Atletismo para no videntes y disminuidos visuales.

La competencia se desarrollará mañana sobre 5 y 15 kilómetros, y contará con la presencia de más de cien fondistas de diferentes lugares del país.

El atleta santiagueño, quien ya se radicó en la capital, realizó un meticuloso entrenamiento junto a un gran equipo de trabajo de Iron Sport, comandado por el entrenador, profesor y licenciado en Educación Física, Mario Díaz, quien agradeció a los profesores del gimnasio y a la gente que colabora permanentemente de manera económica también para ayudar a Pablo con su preparación y con su nueva vida que lleva en Santiago capital.

La carrera arrancará a partir de las 8.15 de mañana y recorrera un circuito céntrico en Rosario, en lo que será la primera vez que se desarrolle un certamen nacional para los no videntes y disminuidos visuales.

Pablo está feliz

Palo Astelarra le dijo a EL LIBERAL lo feliz que se siente en poder participar por primera vez de una competencia nacional de esta especialidad, en la que sabe que estará junto a los mejores atletas de país.

"Quiero agradecer a mi profesor Mario Díaz, y a todos los chicos y profes que me ayudaron y me ayudan en mi preparación para poder competir en esta cita nacional. Estoy contento y al mismo tiempo algo ansioso, porque sé que la carrera no será para nada fácil. El hecho de que sea el primer Argentino y que pueda estar para correrlo ya me puso feliz. Es como un sueño estar en una fiesta del deporte. Vamos a hacer el gran esfuerzo con mi guía, el profesor Mario Díaz, para tratar de dejar bien en alto al deporte de mi provincia. Estoy bien preparado y ojalá que tengamos una buena carrera. Quiero agradecer de nuevo a todos los chicos que se preocupan y me ayudan a superarme día a día", dijo en últimos términos.