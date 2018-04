Fotos Wenger se irá del Arsenal tras 22 años como técnico

21/04/2018 -

El francés Arsene Wenger dejará la dirección técnica de Arsenal, de Inglaterra, al final de la temporada tras 22 años en el cargo, informó ayer el club a través de un comunicado titulado ‘Merci Arsene’ (Gracias Arsene) en su página web. ‘Después de considerarlo y haberlo discutido con el club, he sentido que es el momento justo para apartarme a un lado al final de esta temporada’, explicó Wenger. ‘Quiero agradecer al cuerpo técnico, a jugadores y directivos que hacen este equipo tan especial. Le pido a los hinchas que continúen apoyando al equipo para terminar esta temporada tan arriba como sea posible’, agregó el DT francés de 68 años. Y cerró: ‘Estoy encantado de haber tenido el privilegio de dirigir el equipo durante tantos años’. La salida de Wenger obedece al estancamiento en los resultados del club londinense, que por segunda temporada consecutiva no se clasificará para la Liga de Campeones, aunque si tiene chances de acceder a la Liga de Europa. Entre la lista de posibles sustitutos suena con fuerza el nombre del ex jugador de Arsenal Patrick Viera, a quien Wenger, esta semana, no dudó en señalar al como un posible recambio. ‘Tiene el potencial para tomar mi puesto algún día’, afirmó. CicloW enger llegó a Arsenal en septiembre de 1996 en reemplazo del destituido Bruce Rioch y conquistó, en los 22 años de carrera con el club londinense, tres títulos de la Premier League y siete FA Cup (Copa de Inglaterra). Además, en su palmarés con los ‘Gunners’ aparecen siete Community Shield (Supercopa de Inglaterra) y una final de Liga de Campeones perdida ante el Barcelona en 2006, además de haber dirigido al Arsenal de ‘Los Invencibles’ en la campaña 2003/2004, que finalizó la liga sin una sola derrota.