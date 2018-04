La Coruña no pudo con el Leganés y está más cerca del descenso

Fotos COMPLICADO. El Deportivo la Coruña sigue luchando por permanecer en la Primera división de España.

21/04/2018 -

Leganés igualó ayer con Deportivo La Coruña 0 a 0 como local, en el inicio de la 34ta. fecha de la Liga de España.

En el conjunto dueño de casa estuvieron en el banco de suplentes el arquero argentino Nereo Champagne (ex Olimpo) y el defensor Mauro Dos Santos (ex Banfield), aunque no ingresaron a la cancha.

Con este resultado, Leganés llegó a los 40 puntos y mantuvo los 12 de distancia sobre La Coruña (28), que ocupa el último puesto de descenso a la segunda categoría del fútbol español y es el único que puede darle alcance.

La jornada continuará hoy con los enfrentamientos entre Eibar (Gonzalo Escalante)-Getafe (Emiliano Martínez) y Celta de Vigo (Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia)-Valencia (Luciano Vietto y Ezequiel Garay).

Domingo: Girona-Espanyol (Pablo Piatti); Málaga-Real Sociedad (Gerónimo Rulli); Las Palmas (Jonathan Calleri, Gabriel Peñalba, Hernán Toledo y Leandro Chichizola)-Alavés; Atlético de Madrid (DT Diego Simeone; Ángel Correa, Axel Werner).

Lunes: Barcelona (Lionel Messi)-Villarreal (Leonardo Suárez y Mariano Barbosa); Sevilla (Gabriel Mercado, Guido Pizarro, Franco Vázquez, Ever Banega y Joaquín Correa)-Real Madrid.

La tabla

Posiciones: Barcelona 83 puntos, Atlético de Madrid 71; Real Madrid 67; Valencia 65; Betis 55; Villarreal 51; Sevilla 48; Girona 47; Getafe 45; Celta 44; Eibar y Real Sociedad 43; Leganés 40; Athletic de Bilbao 39; Alavés 38; Espanyol 36; Levante 34; La Coruña 28; Las Palmas 21; y Málaga 17 puntos.