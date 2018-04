Las ligas municipales de fútbol infantil y femenino completan la quinta fecha

21/04/2018 -

Este fin de semana se desarrolla la quinta fecha del Torneo Apertura que disputan las ligas de fútbol infantil y femenino, organizados por la Dirección de Deportes y Recreación dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de La Banda, la cual tendrá su espacio en las distintas canchas y en el Patinódromo.

El domingo 22 por la mañana se desarrollarán los siguientes partidos de la liga infantil: Irma FC (local) vs. Taladrito; Palermo (local) vs. Villa Unión; Deportivo 25 de Mayo (local) vs. Bio Torres; Cholo Suárez (local) vs. San Fernando; Bº Taponazo vs. Bº Quilmes en cancha de Güemes de Clodomira; 25 de Mayo (local) vs. Diablos Rojos; El Rincón vs. Niños Felices en cancha de Gremio Municipal; Argentinos Unidos vs. Tramos 16 en cancha de Coronel Lugones y Rey de Reyes vs. El Cruce en cancha de Produnoa.

Por último, el lunes 23 de abril las chicas continuarán a partir de las 20 en el Patinódromo, con los siguientes partidos: La Roma frente a Agrupación 25 de Mayo; Quilmes frente a Central Argentino; Las Argentinas frente a Deportivo Griselda; Las Pumas frente a Santa Rita; Bº Salido frente a Las Águilas y Las Aliadas frente a La Selección.