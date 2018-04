Citan al personal docente del Nivel Primero a notificarse del estado de sus trámites iniciados

Fotos CONVOCATORIA. Tendrán que hacerse presente en la Oficina de Mesa de Entradas y Salidas del Consejo General de Educación.

21/04/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites, de lunes a viernes de 8 a 13, en la sede del organismo, de Av. Belgrano Nº1.940, de la ciudad Capital.

Listado

Ellos son: Asunto Nº 26795/17, Gómez Lucía G.; As. Nº 66205/16, Arguellez, Yolanda B.; As. Nº 47645/16, Sáenz, Estela del V.; As. Nº 61400/17, Segura, Elsa del V.; As. Nº 21060/16, Maldonado, María T.; As. Nº 51716/17, Saad, Pablo N.; As. Nº 65308/16, Rodríguez, Nélida B.; As. Nº 15258/15, Villarreal, Teresita B.; As. Nº 8337/16, Campos, Teresita.; As. Nº 60505/16, Arias Sandra S.; As. Nº 19694/17, Dir. Esc. Nº 144; As. Nº 37386/17, Galván, Roberto R.; As. Nº 21684/17, Ávila, Ybana S.; As. Nº 2947/17, Araujo, Olga M.; As. Nº 9015/17, Perea Gabriela; As. Nº 43784/16, Dir. Esc. Nº 54; As. Nº 23771/17, Dir. Esc. Nº 1241; As. Nº 52935/16, Gómez, Raúl G.; As. Nº 61606/16, Pineda, María D.; As. Nº 32109/15, Gómez, Sonia B.; As. Nº 6482/17, Jerez, Silvina D.; As. Nº 1710/18, Gómez, Nancy D.; As. Nº 61810/15, Lund, Yolanda B.; As. Nº 61180/17, Montes Jorge D.; As. Nº 19261/17, Magnone, María S.; As Nº 53335/17, Dir. Esc. Nº 502; As. Nº 48812/15, Kuzyssyn, María C.; As. Nº 1534/18, Dir. Esc. Nº 724; As. Nº 39591/17, Dir. Esc. Nº 818; As. Nº 19037/16, Fernández, Nora L.; As. Nº 45576/17, Dir. Esc. Nº 1040; As. Nº 36420/17, Serrano, Elba LL.; As. Nº 47632/17, Ovejero, Ángela M.; As. Nº 21193/17, Dir. Esc. Nº 815.