¿Por qué querían contar esta historia?

El tema es la herencia, y eso es como el motor. No sólo en la historia sino el motor simbólico. Las herencias en todos los niveles. Los problemas que uno hereda, pero las ventajas que uno hereda también. En la serie vemos a personas que nacieron ya en una situación condicionada y que tienen que moverse y resolverlo. Todos nacemos condicionados de alguna manera. Yo nací en una familia de actores, luché por no ser actor y mira. El tema de la herencia no es nuevo, diría que es shakespeariano.