Gael García Bernal retrata la política mexicana en una serie

Fotos El actor mexicano, García Bernal creó la serie "Aquí en la Tierra".

21/04/2018 -

El actor mexicano Gael García Bernal creó la serie "Aquí en la Tierra", thriller político sobre los crímenes y secretos de una de las familias influyentes de México y un ambicioso retrato de las contradicciones y entresijos del poder en las democracias latinoamericanas, que se estrenó anoche en Fox Premium Series.

Toda la temporada, compuesta por ocho episodios de una hora, estará a disposición on demand desde un primer momento en el acceso premium de la app de Fox.

La serie, que participó de la competencia de la primera edición del Festival Internacional de Series de Cannes, fue ideada por García Bernal, el director y guionista Kyzza Terrazas y Jorge Dorantes y lleva el sello de la productora Corriente del Golfo, que el actor de "Amores perros" fundó con su colega y amigo, Diego Luna.

Rodada en Ciudad de México y en Montreal, "Aquí en la Tierra" relata la historia de dos jóvenes provenientes de distintos orígenes cuyos caminos se cruzan en la infancia: Carlos (Alfonso Dosal) nació en una familia poderosa, rodeado de lujos y privilegios, mientras que Adán (Tenoch Huerta) es el hijo de la custodia de la familia de Carlos y creció como testigo de su riqueza y poder.

El homicidio del padre biológico de Carlos (participación especial del chileno Luis Gnecco), un importante funcionario judicial anticorrupción, iniciará un thriller de tramas ocultas y personajes oscuros que envuelven al poder mexicano.

García Bernal, quien también personifica a un misterioso hombre que se mueve en las sombras de la política, habló sobre esta inquietante serie.

¿Cómo nace "Aquí en la Tierra’?

Tiene una génesis bastante orgánica, porque viene de un proyecto que en algún momento Terrazas y yo queríamos hacer. Queríamos hacer una miniserie en torno a este tema, con esa libertad que la televisión te da para experimentar y jugar. La queríamos hacer ya en una época en la que todavía en Latinoamérica no se hacían series, hace diez o doce años.

¿Y por qué ahora? ¿Creés que la evolución del formato en los últimos años y la inversión de las compañías habilita proyectos ambiciosos, con un tratamiento cinematográfico como "Aquí en la Tierra"?

Desde luego, pero también lo que es interesante es que casi la absoluta mayoría de los que estamos en esto venimos del cine. Para nosotros este fue un lugar para experimentar, para jugar. Se filma como una película rápida, pero con todos los elementos a tu alcance para poder hacer lo que quieras. Jugando empiezas a diseñar un punto de vista, un tratamiento.

¿Puede verse bajo la modalidad "maratón" o necesita de cierta "digestión"?

Depende del espectador. Hay quien puede ver ocho capítulos de una serie en un fin de semana, pero a mí es algo que me ha pasado sólo un par de veces. Siento que es una serie bastante ambiciosa que quizás va a ser necesario tomarse un "tiempito" entre capítulo y capítulo, o entre dos y dos. Sí me parece que está muy bien que estén a la mano. Hoy vivimos una vida en la que uno quiere poder "ponerle play" a la cosa y verla, no tener que esperar a determinado horario para verla.