Chano: "No me quejo de mi propio reality"

21/04/2018 -

El cantante Chano Moreno Charpentier, que anunció un show solista para el 3 de mayo en el Luna Park consideró que el de Tan Biónica "es un capítulo cerrado" y sobre la exposición mediática a la que se vio sometido en los últimos años dijo: "No me quejo de mi propio reality".

Chano puso en evidencia que el cortocircuito más fuerte con los ex integrantes de Tan Biónica es con su hermano "Bambi", y consideró que dentro de la banda él "representaba lo artístico"

¿Cómo te sentiste como músico y a la hora de componer con esta ola urbana y lo que es el reggaeton? ¿Te influyó?

No, la música para mí tiene contextos. Creo que se puede alimentar uno de toda la música que hay. Por ejemplo, algo bueno que noté de la música urbana es que fui a Miami y a Los Ángeles a tener una experiencia y no me gustó. Con una mirada contextualizada a nuestra geografía en el sentido de cómo se está tratando el tema del machismo, ya me pareció aberrante cuando fui hace un tiempo sin que esté instalado este tema en los medios acá. Me pareció muy heavy lo que querían poner los tipos en las letras mías sobre las personas, no solo las mujeres. Eso ya no me gusta, no me gustan los videoclips.

¿Puede ser muy heavy ser el protagonista de un reality?

Yo ya medio que lo soy (risas). La gente ya te graba todo.

¿En algún momento dijiste "basta de eso, me voy a vivir a una isla donde no me rompan las pelotas"?

Yo veo personas que están escribiendo en otra mesa con el celular, porque me vieron y medio que me molesta. Yo no me quejo de nada, no me quejo de la masividad.

¿Cómo quedó la relación con Tan Biónica?

Ya está el capítulo recerrado, ya explicamos todo. Se acabó la onda, estamos todos haciendo otras cosas.

Da la impresión desde afuera que hay el cortocircuito más fuerte es con "Bambi".

Ni sí ni no, como te diría un uruguayo (risas). Mi hermano y yo sabemos que en algún momento vamos a tener onda porque somos hermanos. Los demás también, somos amigos casi hermanos. Yo qué sé, me preguntás esto ahora que estoy pensando en el Luna Park y lo tengo en la agenda del 2040, más o menos. Yo representaba todo lo creativo en Tan Biónica, había dos que representaban más lo técnico y otros más sobre los temas, que son la segunda función aparte de tocar.